北京觀察／中國經濟支撐點…兩個三與一個六

中國經濟仍如霧裡看花，看似關山阻隔，卻在不斷攀高。北京經濟界人士說，看中國經濟要看支撐點，一個支撐點主導一個階段的經濟走向，比如過去的房地產 。今天最新支撐點已顯山露水，所謂近看「兩個三」，遠看「一個六」。那兩個三說的是外貿「新新三樣」、工業「新三柱」；那一個六是中共 領導層新選定的「六大新興支柱產業」。

外貿進出口現在是中國經濟獨駕馬車，「新新三樣」是最新發現駕轅之馬。中國跟美國打貿易戰，外貿進出口卻打出連年大增，這一段故事用一句話來描述，是「走了老三樣，來了新三樣；圍堵新三樣，又來新新三樣」。

所謂「老三樣」，是服裝、家具、家電，那是中國開放40年間，外貿出口的主力軍，為中國賺了大筆外匯和解決了大量就業。「老三樣」近年走下坡路，「新三樣」轟然現身來取代，那是新能源汽車、鋰電池、太陽能電池，這兩年中國外貿和經濟得以支撐，這三樣功不可沒，上半年進出口規模歷史同期首次突破25兆元(人民幣，下同)，靠的是他們。一旦數據曝光，這「新三樣」開始受到制裁、圍堵，變得有些困難了，也因此有預測說中國外貿可能下行，誰料這時，「新新三樣」來了。

「新新三樣」說的是機器人、人工智能(AI)和創新藥。據最新公布的7月外貿進出口數據，以及最新的中國股市上市公司數據，「新新三樣」漸成外貿新支撐，且「新三樣」還沒有退出，仍是出口重要支撐，但「新新三樣」已顯現出新支撐的實力，專家還稱其「包含實物商品出口、技術授權、數字服務、整體解決方案等多重貿易形態，是知識密集型科創產業出海的集合載體。」

「新新三樣」成熱詞，「新三柱」還只在統計分析和專家報告中，但已引起當局留意。這「新三柱」說的是計算機通信電子製造、有色金屬冶煉、化學原料製造這三個行業，稱其為柱，是其在中國規上企業的工業利潤靠這根柱子才得以撐住。

中國統計中的規上企業即規模以上工業企業，國家統計局定的是年主營業務收入達2000萬元及以上叫規上企業。今年上半年全國規上工業企業加在一塊兒，總利潤是3兆9479.9億元，比去年同期漲了18.7%。其中「新三柱」比去年同期多賺5556.97億元，等於全行業6220億元利潤增量中，九成利潤增量來自「新三柱」。

也就是說，中國規上企業中煤炭、油氣、汽車、電力等八大金剛，綁到一起利潤增量不如「新三柱」的一成，這絕對出人意外。由於中國現在是製造大國，經濟厲害在製造業，誰在製造業中稱雄，誰就是經濟的希望。現在「新三柱」剛被發現，還沒大紅大紫，其來因去勢都有待深入研究。

說了兩個三，最後來看那個六。這得回看7月底的中共中央政治局會議，會上提了句口號，叫做「積極推動前沿技術突破和未來產業發展，著力打造新興支柱產業」，因那會口號比較多，不見得有人深入研究，但這口號卻是中共領導層的最關心，因那新興支柱產業，是要拿來支撐中國經濟的。

那些要著力打造的，是些甚麼產業呢，先看三個概念，中國經濟界最早提的是「未來產業」，第十五個五年規畫提的是「戰略性新興產業」，7月底中共中央政治局提的是「新興支柱產業」。

智庫人士說三個概念不是一回事，好在國家發改委其實已拿出清單，說「新興支柱產業」包括集成電路、航空航天、生物醫藥、低空經濟、新型儲能、智能機器。

「新興支柱產業」的選定標準，一要新，二要能成經濟支柱，三要有條件打造。所以中共中央在政治局提了個「著力打造」要求，李強在國務院常務會議上又說要「全鏈條推動新興支柱產業規模化發展」。於此這一個六，就似遠還近了。