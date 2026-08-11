我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大反轉 網紅遭陷害失蹤3年傳遭撕票 警方回應打臉

傅崐萁未現身協商 韓國瑜批病態「把我們當猴子耍」

擁有成本優勢…中國AI大模型 連續15周跑贏美國

中國新聞組╱北京11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

全球AI模型聚合平台OpenRouter最新數據顯示，8月3日至9日，全球AI大模型調用量達69兆Token(詞元)，周增長21.48%；其中，中國AI模型調用量達34.25兆Token，較前周增加21.76%，連續15周超過美國，穩居平台榜首。同期美國模型調用量為9.17兆Token，雖周增109.36%，仍明顯落後中國。

值得注意的是，上周全球調用量排名前四的模型全來自中國。觀察者網報導，DeepSeek-V4-Flash正式版以8.83兆Token居首，周增570%；騰訊Hy3以8.05兆Token排名第二；DeepSeek-V4-Flash預覽版及小米MiMo-V2.5分列第三、四名。這組數據引發「中國AI是否已超越美國」的討論，但業界認為，單憑OpenRouter榜單尚不足以下此結論。

報導指出，中國模型近期調用量快速攀升，關鍵之一在於成本優勢。隨著AI產業從模型訓練逐步轉向大規模推理，企業對Token價格愈來愈敏感。部分中國模型採用混合專家（MoE）架構，只啟動處理任務所需的部分參數，可有效降低推理成本；加上電力、數據中心及運維等條件，進一步壓低AI服務價格。

OpenRouter數據顯示，中國部分模型每百萬Token價格低至18美分，美國部分模型則達4美元，價格差距超過20倍。低成本也讓AI智能體及企業專屬應用更容易大規模部署，成為中國模型擴大海外使用的重要推力。此外，中國模型的性能也持續提升，包括DeepSeek、智譜及阿里Qwen在內的模型，正憑藉開放權重與較低成本獲得更多企業關注。

美國企業也開始出現採用中國模型的案例。美國AI新創Lindy今年6月宣布由Anthropic模型轉向DeepSeek，並稱推理成本下降約95%，顯示價格因素正改變企業的模型選擇。

不過，OpenRouter僅統計經其平台轉發的請求，未涵蓋模型官方App、企業內部系統及私有部署等流量，因此無法代表全球AI市場全貌。真正值得關注的是，在AI進入商業化競爭後，中國模型正以「性能夠用＋成本更低＋開放度較高」的組合，逐步搶占全球AI應用市場。

精華 FAQ

  • 8月3日至9日，中國AI模型調用量達34.25兆Token，周增21.76%；美國為9.17兆Token，雖周增109.36%，但仍明顯落後，中國也已連續15周居榜首。

  • 關鍵在成本優勢。部分中國模型採用MoE架構，只啟動部分參數以降低推理成本，加上電力、數據中心與運維費用較低，使Token價格更便宜，利於大規模部署。

  • 不能。OpenRouter只統計經其平台轉發的請求，未涵蓋官方App、企業內部系統與私有部署流量，因此無法代表全球全貌；它更能反映商業化競爭中的成本與採用趨勢。

小米

上一則

香港調查：自拍傳社群平台 近7成年輕人會先修圖

下一則

劉德華獲浸大榮譽文學博士 校方讚「AI永遠無法成為劉博士」

延伸閱讀

中國AI模型使用度冠全球 連13周超美

中國AI模型使用度冠全球 連13周超美
DeepSeek新模型運行成本遠低於同業 比Claude便宜逾百倍

DeepSeek新模型運行成本遠低於同業 比Claude便宜逾百倍
OpenAI旗下模型大降價 最高砍80%

OpenAI旗下模型大降價 最高砍80%
成本僅美1％…彭博：中8周推5個AI模型 已有可複製體系

成本僅美1％…彭博：中8周推5個AI模型 已有可複製體系

熱門新聞

華為首席科學家廖恒7月25日接受近五個小時的專訪，首次公開分享他對半導體產業底層邏輯的思考。（截自B站影片）

華為首席科學家：西方晶片製程逼近物理極限 失經濟效益

2026-08-04 13:13
消防員捕獲眼鏡王蛇。(視頻截圖)

雲南茶園驚見眼鏡王蛇 消防員捉捕傻眼：「一家38口」

2026-08-08 08:30
藝人劉樂妍近幾年已轉型為「助農主播」，她希望能因此獲得中國大陸「三八紅旗手」的榮銜。圖／取自劉樂妍個人微博

台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途

2026-08-03 10:59
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
租客夜間在上鎖的櫃子裡發現逝者遺像，當場嚇哭連夜搬離，房東退還押金，平台「我愛我家」拒退仲介費，租客稱將提告。（取材自極目新聞）

房東上鎖的櫃子裡 上海租客發現1相片 竟嚇哭連夜搬離

2026-08-07 10:30
長征七號改運載火箭上月發射升空的檔案照。 （中新社）

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

2026-08-10 14:27

超人氣

更多 >
查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀

查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀
他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招

他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招
升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗
華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事

華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事
謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」

謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」