擁有成本優勢…中國AI大模型 連續15周跑贏美國

全球AI模型聚合平台OpenRouter最新數據顯示，8月3日至9日，全球AI大模型調用量達69兆Token(詞元)，周增長21.48%；其中，中國AI模型調用量達34.25兆Token，較前周增加21.76%，連續15周超過美國，穩居平台榜首。同期美國模型調用量為9.17兆Token，雖周增109.36%，仍明顯落後中國。

值得注意的是，上周全球調用量排名前四的模型全來自中國。觀察者網報導，DeepSeek-V4-Flash正式版以8.83兆Token居首，周增570%；騰訊Hy3以8.05兆Token排名第二；DeepSeek-V4-Flash預覽版及小米 MiMo-V2.5分列第三、四名。這組數據引發「中國AI是否已超越美國」的討論，但業界認為，單憑OpenRouter榜單尚不足以下此結論。

報導指出，中國模型近期調用量快速攀升，關鍵之一在於成本優勢。隨著AI產業從模型訓練逐步轉向大規模推理，企業對Token價格愈來愈敏感。部分中國模型採用混合專家（MoE）架構，只啟動處理任務所需的部分參數，可有效降低推理成本；加上電力、數據中心及運維等條件，進一步壓低AI服務價格。

OpenRouter數據顯示，中國部分模型每百萬Token價格低至18美分，美國部分模型則達4美元，價格差距超過20倍。低成本也讓AI智能體及企業專屬應用更容易大規模部署，成為中國模型擴大海外使用的重要推力。此外，中國模型的性能也持續提升，包括DeepSeek、智譜及阿里Qwen在內的模型，正憑藉開放權重與較低成本獲得更多企業關注。

美國企業也開始出現採用中國模型的案例。美國AI新創Lindy今年6月宣布由Anthropic模型轉向DeepSeek，並稱推理成本下降約95%，顯示價格因素正改變企業的模型選擇。

不過，OpenRouter僅統計經其平台轉發的請求，未涵蓋模型官方App、企業內部系統及私有部署等流量，因此無法代表全球AI市場全貌。真正值得關注的是，在AI進入商業化競爭後，中國模型正以「性能夠用＋成本更低＋開放度較高」的組合，逐步搶占全球AI應用市場。