我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大反轉 網紅遭陷害失蹤3年傳遭撕票 警方回應打臉

傅崐萁未現身協商 韓國瑜批病態「把我們當猴子耍」

中國長征7號A發射失敗 升空90秒爆炸…成一團火球

中國新聞組╱北京11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
長征7號A火箭發射失敗，升空不足90秒後爆炸成一團火球。(取材自微博)
長征7號A火箭發射失敗，升空不足90秒後爆炸成一團火球。(取材自微博)

中國海南文昌航天發射場10日晚間發生火箭發射事故，當晚8時2分，長征7號A運載火箭搭載「中星4B」衛星升空，飛行時間不到90秒，便在空中突然解體並形成巨大火球，未能將衛星送入預定軌道，發射任務失利。目前原因仍在進一步分析排查。

綜合香港01及新華社報導，從現場影片可見，火箭在仍處於飛行早期階段即發生異常，隨後迅速瓦解。路透引述哈佛-史密森尼天體物理中心天文學家麥道威（Jonathan McDowell）分析指出，從發射畫面判斷，火箭是在相對較低的高度及速度下完全解體，這意味著搭載的衛星及火箭殘骸均未能進入軌道。

目前中國國家航天局尚未立即對事故作進一步說明，官方僅確認火箭飛行出現異常及任務失利，故障具體位置及原因仍有待調查。

此次發射原定將中星4B衛星送入太空。由於火箭在早期飛行階段即失效，衛星未能完成入軌任務。這也使長征7號A在2020年3月首飛失敗後，再度遭遇發射失利。

報導指出，長征7號A是中國航天科技集團研製的新一代中型液體運載火箭，主要用於執行中高軌道衛星發射任務。該型火箭此前曾多次完成發射任務，例如在今年7月下旬順利將天鏈三號01星送入太空。  

而本次搭載的中星4B衛星，隸屬於中國「中星」系列廣播電視通訊衛星。該衛星原計劃用於提供高品質的電視廣播、數據傳輸及應急通訊服務，覆蓋範圍涵蓋中國全境及亞太部分地區。本次發射失利，意味著該區域的通訊網絡擴容與備用補強計畫將短暫延後。

火箭發射涉及推進、導航、控制、結構及飛行軌跡等多個系統協同運作，任何環節出現異常，都可能影響整個任務。對於此次事故，後續將由相關單位透過飛行數據、地面監測資料及殘骸等進行分析，以確認故障原因。

此次失利雖對中星4B衛星部署造成影響，但單次發射失敗並不等同於整個長征系列火箭技術出現系統性問題。真正關鍵仍在於後續調查能否查明事故原因，並據此完成技術改進與風險排除。

長征7號A火箭。(新華社)
長征7號A火箭。(新華社)

精華 FAQ

  • 事故發生在中國海南文昌航天發射場，時間為10日晚間8時2分。當時長征7號A搭載中星4B衛星升空，但飛行未滿90秒即出現異常並失敗。

  • 從現場影片可見，火箭在早期飛行階段就突然解體，並形成巨大火球。專家判斷它是在相對較低高度與速度下完全失效，衛星與殘骸都未入軌。

  • 中星4B原本用於電視廣播、數據傳輸與應急通訊服務，這次未能入軌將使相關部署延後。長征7號A則再次遭遇發射失利，後續仍需調查原因並進行技術改進。

香港

上一則

百花獎／易烊千璽5票險勝奪影帝 衛詩雅封后 「哪吒2」最佳影片

下一則

中法院調解荷莫茲外輪碰撞案 打破航運糾紛對歐美依賴

延伸閱讀

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗
星艦最快月底進行第14次試飛 首度挑戰陸地回收上層飛船

星艦最快月底進行第14次試飛 首度挑戰陸地回收上層飛船
中國首次發布「鷹擊-20」飛彈 強化遠端反艦打擊能力

中國首次發布「鷹擊-20」飛彈 強化遠端反艦打擊能力
台漢光首日驚傳軍機意外 F16戰機衝出跑道 飛官平安事故待查

台漢光首日驚傳軍機意外 F16戰機衝出跑道 飛官平安事故待查

熱門新聞

華為首席科學家廖恒7月25日接受近五個小時的專訪，首次公開分享他對半導體產業底層邏輯的思考。（截自B站影片）

華為首席科學家：西方晶片製程逼近物理極限 失經濟效益

2026-08-04 13:13
消防員捕獲眼鏡王蛇。(視頻截圖)

雲南茶園驚見眼鏡王蛇 消防員捉捕傻眼：「一家38口」

2026-08-08 08:30
藝人劉樂妍近幾年已轉型為「助農主播」，她希望能因此獲得中國大陸「三八紅旗手」的榮銜。圖／取自劉樂妍個人微博

台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途

2026-08-03 10:59
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
租客夜間在上鎖的櫃子裡發現逝者遺像，當場嚇哭連夜搬離，房東退還押金，平台「我愛我家」拒退仲介費，租客稱將提告。（取材自極目新聞）

房東上鎖的櫃子裡 上海租客發現1相片 竟嚇哭連夜搬離

2026-08-07 10:30
長征七號改運載火箭上月發射升空的檔案照。 （中新社）

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

2026-08-10 14:27

超人氣

更多 >
查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀

查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀
他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招

他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招
升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗
華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事

華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事
謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」

謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」