中國長征7號A發射失敗 升空90秒爆炸…成一團火球

長征7號A火箭發射失敗，升空不足90秒後爆炸成一團火球。(取材自微博)

中國海南文昌航天發射場10日晚間發生火箭發射事故，當晚8時2分，長征7號A運載火箭搭載「中星4B」衛星升空，飛行時間不到90秒，便在空中突然解體並形成巨大火球，未能將衛星送入預定軌道，發射任務失利。目前原因仍在進一步分析排查。

綜合香港 01及新華社報導，從現場影片可見，火箭在仍處於飛行早期階段即發生異常，隨後迅速瓦解。路透引述哈佛-史密森尼天體物理中心天文學家麥道威（Jonathan McDowell）分析指出，從發射畫面判斷，火箭是在相對較低的高度及速度下完全解體，這意味著搭載的衛星及火箭殘骸均未能進入軌道。

目前中國國家航天局尚未立即對事故作進一步說明，官方僅確認火箭飛行出現異常及任務失利，故障具體位置及原因仍有待調查。

此次發射原定將中星4B衛星送入太空。由於火箭在早期飛行階段即失效，衛星未能完成入軌任務。這也使長征7號A在2020年3月首飛失敗後，再度遭遇發射失利。

報導指出，長征7號A是中國航天科技集團研製的新一代中型液體運載火箭，主要用於執行中高軌道衛星發射任務。該型火箭此前曾多次完成發射任務，例如在今年7月下旬順利將天鏈三號01星送入太空。

而本次搭載的中星4B衛星，隸屬於中國「中星」系列廣播電視通訊衛星。該衛星原計劃用於提供高品質的電視廣播、數據傳輸及應急通訊服務，覆蓋範圍涵蓋中國全境及亞太部分地區。本次發射失利，意味著該區域的通訊網絡擴容與備用補強計畫將短暫延後。

火箭發射涉及推進、導航、控制、結構及飛行軌跡等多個系統協同運作，任何環節出現異常，都可能影響整個任務。對於此次事故，後續將由相關單位透過飛行數據、地面監測資料及殘骸等進行分析，以確認故障原因。

此次失利雖對中星4B衛星部署造成影響，但單次發射失敗並不等同於整個長征系列火箭技術出現系統性問題。真正關鍵仍在於後續調查能否查明事故原因，並據此完成技術改進與風險排除。

長征7號A火箭。(新華社)