中法院調解荷莫茲外輪碰撞案 打破航運糾紛對歐美依賴

圖為維修後的「前線老鷹」輪。(取材自南方+)

廣州海事法院近日成功調解一起發生於荷莫茲海峽 附近海域的外籍船舶碰撞糾紛案。兩艘外輪均為境外船舶，事故地點與中國沒有直接連接，但雙方當事人最終一致選擇適用中國法律，並由廣州海事法院處理爭議。經審理及調解，雙方7月27日達成和解，涉及金額約1.8億元（人民幣，下同）。此案被認為展現中國海事司法處理跨境重大、複雜航運糾紛的專業能力，也為國際航運爭議提供歐美法院以外的司法選擇。

香港文匯報報導，案件源於2025年6月17日，安地卡及巴布達籍「阿達琳」輪與利比里亞籍「前線老鷹」輪，在荷莫茲海峽阿聯附近海域發生碰撞，「阿達琳」並因事故起火受損。其後，「前線老鷹」赴深圳維修時遭廣州海事法院扣押。為解除扣押，船東提供2.03億元現金擔保，並申請設立海事賠償責任限制基金，法院最終裁定基金數額為1.68億元。

圍繞事故責任及損失，雙方互提索賠。「阿達琳」船東環球航運控股有限公司索賠船舶價值、船期損失等合計1.68億元；「前線老鷹」船東則反索賠修理費及船期損失等逾1000萬元。

為釐清碰撞責任，廣州海事法院先後召開4次庭前會議，完成舉證、質證及技術調查等程序，並於今年7月14日開庭。法院同時引入海事技術調查官，協助處理航海及船舶碰撞涉及的專業問題，在查明事實後積極推動雙方和解，最終促成案件快速落幕。

值得注意的是，外方當事人對中國法院的辦案效率給予高度評價。環球航運外方代表比洛夫表示，選擇中國法院是希望案件獲得公平、公正、不偏不倚的處理。他以5分滿分為本案打出5分，並表示原先預計案件可能需2至3年甚至5年才能結束，沒想到不到一年便完成，對效率感到「難以置信」。

廣州海事法院副院長吳貴寧表示，本案當事人均為境外主體，事故又發生於荷莫茲海峽，當事人卻因在中國扣船形成司法連接點，並主動選擇中國法律及中國法院，反映中國海事司法的公信力與吸引力正在提升，也顯示中國有能力成為國際海事糾紛解決的重要選項。