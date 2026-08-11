中法院調解荷莫茲外輪碰撞案 打破航運糾紛對歐美依賴
廣州海事法院近日成功調解一起發生於荷莫茲海峽附近海域的外籍船舶碰撞糾紛案。兩艘外輪均為境外船舶，事故地點與中國沒有直接連接，但雙方當事人最終一致選擇適用中國法律，並由廣州海事法院處理爭議。經審理及調解，雙方7月27日達成和解，涉及金額約1.8億元（人民幣，下同）。此案被認為展現中國海事司法處理跨境重大、複雜航運糾紛的專業能力，也為國際航運爭議提供歐美法院以外的司法選擇。
香港文匯報報導，案件源於2025年6月17日，安地卡及巴布達籍「阿達琳」輪與利比里亞籍「前線老鷹」輪，在荷莫茲海峽阿聯附近海域發生碰撞，「阿達琳」並因事故起火受損。其後，「前線老鷹」赴深圳維修時遭廣州海事法院扣押。為解除扣押，船東提供2.03億元現金擔保，並申請設立海事賠償責任限制基金，法院最終裁定基金數額為1.68億元。
圍繞事故責任及損失，雙方互提索賠。「阿達琳」船東環球航運控股有限公司索賠船舶價值、船期損失等合計1.68億元；「前線老鷹」船東則反索賠修理費及船期損失等逾1000萬元。
為釐清碰撞責任，廣州海事法院先後召開4次庭前會議，完成舉證、質證及技術調查等程序，並於今年7月14日開庭。法院同時引入海事技術調查官，協助處理航海及船舶碰撞涉及的專業問題，在查明事實後積極推動雙方和解，最終促成案件快速落幕。
值得注意的是，外方當事人對中國法院的辦案效率給予高度評價。環球航運外方代表比洛夫表示，選擇中國法院是希望案件獲得公平、公正、不偏不倚的處理。他以5分滿分為本案打出5分，並表示原先預計案件可能需2至3年甚至5年才能結束，沒想到不到一年便完成，對效率感到「難以置信」。
廣州海事法院副院長吳貴寧表示，本案當事人均為境外主體，事故又發生於荷莫茲海峽，當事人卻因在中國扣船形成司法連接點，並主動選擇中國法律及中國法院，反映中國海事司法的公信力與吸引力正在提升，也顯示中國有能力成為國際海事糾紛解決的重要選項。
因為事故發生在中國以外海域，兩艘船也都是境外船舶，但當事人仍選擇中國法院與中國法律處理，顯示中國海事司法在國際爭議中具吸引力。 法院先扣押涉案船舶並處理擔保與基金設立，之後透過4次庭前會議、舉證質證與技術調查釐清責任，最終在7月27日促成雙方和解。 外方代表表示，原本預期案件可能拖上2到3年甚至5年，但實際上不到1年就解決，認為中國法院處理公平、效率高，並給出滿分評價。
精華 FAQ
因為事故發生在中國以外海域，兩艘船也都是境外船舶，但當事人仍選擇中國法院與中國法律處理，顯示中國海事司法在國際爭議中具吸引力。
法院先扣押涉案船舶並處理擔保與基金設立，之後透過4次庭前會議、舉證質證與技術調查釐清責任，最終在7月27日促成雙方和解。
外方代表表示，原本預期案件可能拖上2到3年甚至5年，但實際上不到1年就解決，認為中國法院處理公平、效率高，並給出滿分評價。
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