受邀北戴河最年輕專家 37歲AI新銳袁洋談「坐冷板凳」定力

清華大學交叉信息研究院副教授袁洋。(取材自清華官網)

2026年北戴河專家休假活動近日結束，37歲的清華大學交叉信息研究院副教授袁洋成為今年最年輕的受邀專家之一。他在活動期間談及基礎研究時表示，這類研究往往需要長時間投入，「短時間難出明顯成果」，而國家對基礎研究的重視，讓科研人員有了「坐冷板凳」的定力，也有向「無人區」進發的勇氣。

8月1日至7日，60名來自戰略前沿科技、關鍵核心技術及哲學社會科學等領域的專家人才代表，受邀參加一年一度的北戴河休假活動。袁洋的「坐冷板凳」之說，因直接點出基礎研究周期長、成果難以快速顯現的特性，受到外界關注。

袁洋表示：「基礎研究周期一般較長，短時間內難出明顯成果，但黨中央的重視給了我們坐『冷板凳』的定力，也給了我們向『無人區』進發的勇氣。」其中，「坐冷板凳」並非指研究工作受到冷落，而是形容科研人員必須耐得住長期沒有明顯成果的階段，在短期回報有限甚至不被外界關注的情況下，仍持續投入研究。

而「無人區」則是指尚未被充分探索、缺乏成熟研究路徑的前沿領域。相較於可以迅速產生產品或市場回報的應用型技術，基礎研究更需要時間累積，有時甚至必須經歷反覆試錯，才能找到突破方向。

據悉，袁洋2012年畢業於北京大學計算機系，2018年取得美國康乃爾大學計算機博士學位，之後曾赴麻省理工學院從事博士後研究，目前任清華大學交叉信息研究院副教授，並擔任上海期智研究院PI。2019年，他曾入選「富比士中國30位30歲以下菁英」科學榜。

他的研究方向也具有明顯的跨學科特色，涉及AI基礎理論、AI醫療及范疇論等領域。清華大學相關資料顯示，他曾參與大語言模型推理研究，探索提升大型語言模型處理複雜問題的能力。近年，他又將AI研究延伸至醫療領域，嘗試利用數學工具對中醫理論、醫療過程及臨床診療進行形式化研究。

值得注意的是，今年北戴河休假活動中，基礎研究領域被置於受邀專家分類的首位。香港中通社分析認為，這反映出當前中國對科技創新的重視，正從解決關鍵核心技術問題，進一步延伸至基礎研究與源頭創新。