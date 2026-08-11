北戴河暑休收官 政治大戲登場 習9月訪美、五中全會10月召開

北戴河暑期休假或將結束，政治大戲接著登場。圖為習近平與中共高層。(路透資料照片)

新華社與人民日報10日雙雙發布「黨中央、國務院 邀請優秀專家人才代表北戴河休假側記」，顯示今年的北戴河暑期休假或將結束，中共 政治運作將回歸常態。隨著北戴河時間結束，政治大戲將登場，包括中央總書記習近平 預計9月訪美，以及預定10月在北京召開的20屆五中全會等下半年重大政治日程將接續展開。

新華社側記的標題為「潮起渤海灣」，人民日報的標題則是「潮湧千帆志昂揚」。報導稱，受中央、國務院邀請，8月1日至7日，60位來自基礎研究、戰略前沿科技、關鍵核心技術領域和哲學社會科學領域的優秀專家人才，參加一年一度的北戴河休假活動。

新華社表示，邀請優秀專家代表到北戴河休假，是中共官方人才工作的一項重要制度性安排，折射的是「人才是第一資源」的深遠考量。人民日報則稱，今年休假活動主題為「奮進『十五五』」。

新華社8月3日曾報導，受習近平委託，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇當天在北戴河看望暑期休假專家。

蔡奇指出，「十五五」時期是教育強國、科技強國、人才強國建設攻堅克難、闖關奪隘的重要階段。希望專家人才深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，在各自領域實現新的建樹，為基本實現社會主義現代化取得決定性進展多立新功。

根據報導，今年受邀的專家包括：長期從事半導體晶片研究的中國電科集團首席科學家蔡樹軍、從事光量子研究的中國科學技術大學上海研究院執行院長陸朝陽、被稱為中國軍事防護工程領域奠基人的中國人民解放軍陸軍工程大學教授錢七虎等人。其中，現年37歲的AI專家、北京清華大學交叉信息研究院副教授袁洋，是今年受邀專家中最年輕的一位。

中共官方向來不會公布北戴河休假何時開始與結束。一般是從官方媒體報導受中共總書記委託的中央政治局常委在北戴河看望休假專家，來確定中共高層的北戴河暑休已經正式展開。

獲邀參加北戴河休假活動的專家，休假行程通常較中共高層領導短。一旦中央政治局常委級別的領導人重新出現在央視新聞聯播或人民日報的報導，如在北京接見到訪的外國元首或前往地方考察，即意味休假已經結束。