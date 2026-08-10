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高盛：中國AI不存在泡沫 市值占全球11% 外資僅1%

記者謝守真／綜合報導
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AI急速發展，市場對AI泡沫的憂慮升溫。不過，高盛首席中國股票策略師劉勁津近日表示，從整體市值與潛在經濟貢獻來看，中國AI板塊不存在明顯的整體性泡沫。他指，中國AI相關企業占全球AI板塊市值約11%，海外資金配置卻僅約1%，外資仍有較大配置空間；惟部分AI硬體標的6月估值曾觸及5年高位，局部板塊可能過熱。

據澎湃新聞，劉勁津近日受訪表示，從自上而下的角度觀察，中國所有AI相關股票總市值，尚未完全反映AI可能為整體經濟帶來的收益。因此，從整體市值與潛在經濟貢獻的關係來看，中國AI板塊並不存在非常明顯的整體性泡沫。「我們認為，AI特別是在中國股票的範圍裡面，不是一個泡沫。」

不過，劉勁津指，無法迴避的是，AI板塊局部可能出現過熱。6月高點階段，A股部分AI硬體標的、創業板及科創板估值觸及5年高位，顯示當時市場風險偏好較高，部分細分板塊估值可能過熱。經過過去一個多月的市場回調後，目前估值已回到較合理、健康的水準，股價對未來盈利增長預期的反映也較先前合理。

至於AI板塊配置方面，劉勁津將AI產業鏈分為上游電力、半導體、硬體基建、大模型及下游應用5個層次，並點名電力產業鏈、硬體基建及物理AI三個細分賽道值得關注。他表示，電力產業鏈屬長期結構性機會，隨算力大規模建設，將持續帶動相關需求；PCB、光模組及資料中心等硬體基建的盈利確定性較強，未來2至3年業績兌現節奏相對穩定；物理AI則依託中國製造業體系，工業智慧、人形機器人等企業具備出海空間。

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精華 FAQ

  • 劉勁津指出，從整體市值與潛在經濟貢獻比較，中國AI股票總市值尚未充分反映AI對經濟的收益，因此整體看不到明顯泡沫。他認為中國股票範圍內的AI並非泡沫。

  • 他表示，中國AI相關企業約占全球AI板塊市值的11%，但海外資金配置僅約1%。這代表外資在中國AI資產上的持倉仍偏低，未來仍有較大的配置空間。

  • 高盛看好電力產業鏈、硬體基建與物理AI。原因在於算力擴張會帶動電力需求，PCB、光模組和資料中心等基建盈利較確定，而物理AI如工業智慧與人形機器人具出海潛力。

高盛

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