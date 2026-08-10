江澤民百歲冥誕 胡錦濤、王岐山等元老是否出席受矚

中共已故前總書記江澤民百歲冥誕即將到來，據稱，中共將於17日在人民大會堂舉辦「江澤民誕辰100周年紀念大會」。圖為1997年9月12日，江澤民在中共15大會開幕作報告。(新華社)

中共 已故前總書記江澤民 百歲冥誕將至，此前港媒披露，中共8月將以頂級規格紀念，中國旅美時政評論員蔡慎坤進一步指，中共將於8月17日在人民大會堂舉辦「江澤民誕辰100周年紀念大會」，總書記習近平 將發表談話，屆時所有在任及卸任正國級常委將出席並對外公布名單，久未公開露面的前總書記胡錦濤、前中紀委書記王岐山是否出席備受關注。

江澤民於1926年8月17日出生，2022年11月逝世。今年稍早，香港明報指8月將以頂級規格紀念江澤民百年誕辰。報導指，江被視為中共第三代領導集體核心，逝世喪禮規格比照鄧小平。

蔡慎坤7日在X發文稱「大戲即將登場」，北戴河休假後，17日北京將在人民大會堂舉辦江澤民誕辰100周年紀念大會，規格與鄧小平100周年誕辰紀念大會一致，習近平將發表談話，在京黨政軍群各部門高層，各民主黨派、全國工商聯和無黨派人士代表等6000多人出席。

蔡慎坤指出，江澤民百年誕辰紀念大會是個「政治風向標」，按慣例胡錦濤必須露面，外界或將看到這位4年沒有公開露面的前中共領導人的真實狀況，「王岐山是否允許露面也是看點，卸任尚健在的前政治局常委除了周永康被判、宋平去世，還有19人，不包括現任國家副主席韓正，其中98歲高齡的前總理朱鎔基因身體原因不會露面，長期臥床的羅幹也不會出席此次紀念大會。」

由於近期中共元老的人馬接連遭清洗，例如被認為是王岐山「大管家」與核心親信的前中共中央巡視組副組長董宏，2022年1月28日遭判死緩。中共中紀委網站今年7月23日公告，曾任中共前總理溫家寶秘書的水利部前副部長田學斌遭開除黨籍和公職。蔡慎坤上個月底又爆料稱，王岐山舊部也是王岐山調進中紀委的最後一個嫡系、中央紀委常委崔鵬也被抓了。日前，網上一度盛傳，中共前總理朱鎔基心腹舊部前財政部長樓繼偉被查的消息。因此這次大會元老出席情況格外受矚。