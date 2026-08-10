長崎原爆館想將「南京大屠殺」改「南京事件」 央視實地探訪

圖為2024年12月13日，南京大屠殺死難者國家公祭儀式，在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉行。(新華社資料照片)

8月9日是日本 長崎市遭原子彈轟炸81周年，在此敏感日子，長崎核爆資料館(長崎原爆資料館)正在推進30年來首次大規模展陳更新，擬將「南京大屠殺」改為「南京事件」。這一修改方案在中國社交媒體上引發廣泛憤怒。相關話題在微博 、抖音 等各大社交平台持續發酵，無數中國網民對日方的「美化罪行」表達強烈憤慨與嚴正質疑。

觀察者網報導指出，長崎核爆資料館此舉被指企圖淡化日本侵略罪行、推動歷史修正主義，不只中國民間與官方強烈抗議，就連日本市民團體也不支持。

網友紛紛指出，日方不能一方面強調自身作為核爆受害者的苦難，另一方面卻用中性字眼掩蓋侵略加害事實；廣大網民強烈呼籲日本政府正視歷史教訓，停止任何形式的歷史修正主義行為，切實承擔歷史責任。

據長崎文化放送（NCC）等日媒報導，長崎市於2025年下半年至2026年陸續公布展陳更新草案。央視於8月9日放出實地探訪視頻，顯示目前資料館提及南京大屠殺時使用的是「占領南京，發生大屠殺」的表述。而按照更新方案，這一表述將被換成「南京事件─殺害大量平民和戰俘」。

長崎市官方對此解釋稱，修改方案參考了日本外務省的官方表述及日本政府審定教科書用語。長崎市和平推進課負責人另表示，將結合運營審議會、市議會意見進一步調整，最終文案原計畫於2026年7月底前後確定，8月底敲定完整表述，9月啟動施工，預計2027年3月完成更新。

然而有分析指出，「事件」一詞屬於中性概念，而「大屠殺」則明確指向大規模、有組織的國際認定罪行。以「南京事件」替代「南京大屠殺」，實質上是在模糊加害責任，遭到多方譴責。

日本國內同樣爆發反對浪潮。長崎市民團體「要求向全世界傳播核爆展覽的長崎市民之會」及部分核爆倖存者多次提交建議書，要求保留「南京大虐殺」與「侵略」等原表述，強調和平教育場所必須完整呈現日本既是受害者也是加害者的真實歷史。

中國外交部發言人毛寧此前強調，南京大屠殺是鐵證如山的殘暴罪行，遠東國際軍事法庭判決早已確立其法律定性，歷史不容篡改與翻案。包括泰晤士報、南華早報等國際媒體亦對日本右翼勢力推動「改寫歷史」表達深切擔憂。

停在原子彈爆炸時刻的掛鐘。(視頻截圖)