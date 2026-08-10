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蘋果測試長鑫晶片 合作阿里巴巴千問文件卻秒刪

中國新聞組／北京10日電
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外媒報導，蘋果(Apple)近期已開始讓包括iPhone手機等產品測試使用中國長鑫存儲的記憶體晶片，同時積極尋求白宮批准。不過，蘋果近日在官網公開的「在Mac上配合Apple智能使用千問」手冊，上線不到一天就被刪除，且恢復為此前與ChatGPT合作版本。蘋果稱相關服務仍在監管審批中，不過不少中國網民紛紛諷阿里千問與蘋果的合作是「太早公布見光死」，質疑雙方合作生變。

據中新經緯引述華爾街日報、路透報導，蘋果近期已開始讓iPhone手機和MacBook筆電等系列產品測試使用中國半導體大廠長鑫存儲的記憶體晶片，以緩解AI熱潮造成的供應短缺。知情人士並稱，蘋果已與長鑫存儲進行過相關零件供應的初步討論，目標是在中國銷售的部分設備中使用這些晶片。蘋果和長鑫存儲尚未回應此事。

路透之前報導，長鑫存儲為擴大產能，正考慮在北京興建第二座記憶體晶片廠，以提高產能。

不過中國另一個最具代表性的大型AI系統之一、阿里巴巴旗下的千問大模型(海外與技術架構稱為 Qwen)與蘋果的合作則被質疑生變。據觀察者網報導，8月8日，蘋果官網更新信息顯示，Apple智能可配合阿里巴巴千問模型工作，該擴展功能僅面向中國地區Mac用戶開放。這是蘋果首次以官方文檔形式明確提及Apple智能可調用阿里巴巴旗下的千問大模型，被視為中國大模型重大進展。

然而，這篇手冊上線後不到一天便被從官網撤下。目前相關頁面已恢復為此前「配合Apple智能使用ChatGPT」的版本，原網頁鏈接無法正常訪問。從目前最新的macOS27 Beta來看，國行版Apple智能還沒有正式上線，設置裡仍是Siri。

今年7月，「網信中國」公示了最新一批生成式人工智能服務備案名單，蘋果技術開發（上海）有限公司申報的「Apple智能」已獲備案，辦結日期為7月8日，適用範圍為國行iPhone。彼時，阿里方面回應，阿里千問將作為AI能力集成至Apple智能，為iOS、iPadOS、macOS 和 visionOS的中國用戶帶來智能體驗。

而對於此次撤下千問使用手冊，蘋果官方澄清表示，頁面調整屬常規內容更新，與阿里巴巴的AI合作並未改變，技術整合仍在按計畫推進。 

中國網民則紛紛猜測阿里千問與蘋果的合作是否因太早曝光而「見光死」，紛紛留言「果粉普遍以用國外AI ChatGPT為榮，一聽這蘋果官網用的竟然是國產千問AI，天都塌了，蘋果官網不得不更換？」、「這不就是逗你玩嗎」、「呵呵呵，敵人怕了」、「換DeepSeek了嗎」、「發太早被舉報了吧」。

精華 FAQ

  • 外媒指蘋果已讓iPhone與MacBook等產品測試採用長鑫存儲記憶體晶片，並與對方進行初步供應討論，目標是用於中國銷售的部分設備，以緩解AI熱潮造成的供應短缺。

  • 因為蘋果曾在官網明確寫出Apple智能可配合阿里巴巴千問模型工作，且僅面向中國地區Mac用戶，這是首次以官方文檔提及相關合作，卻不到一天就被撤下。

  • 蘋果表示頁面調整屬於常規內容更新，與阿里巴巴的AI合作並未改變，相關技術整合仍按計畫推進，但中國網民仍猜測合作可能因過早曝光而出現變數。

阿里巴巴 Apple iPhone

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