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國際基礎科學大會開幕 丘成桐：中10年內成為數學強國

中國新聞組╱北京10日電
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丘成桐(右)表示，中國數學的接力賽已至最關鍵一程。(取材自清華大學丘成桐數學科學...
丘成桐(右)表示，中國數學的接力賽已至最關鍵一程。(取材自清華大學丘成桐數學科學中心)

2026國際基礎科學大會開幕式暨頒獎典禮9日在北京舉行。大會主席丘成桐表示，中國目前對基礎研究的支持力度前所未有，無論資金投入、政策保障、人才培養，還是科研平台建設，近年均持續加強，已成為全球基礎研究蓬勃發展的重要熱土。他並期盼，隨著科研環境及人才實力持續提升，未來5至10年，中國能夠成為世界數學強國。

香港文匯報報導，本屆大會聚焦數學、物理、信息科學及工程等基礎研究領域。開幕式上，王貽芳、張壽武、劉若微等9位科學家獲頒基礎科學獎章並接受表彰，得獎研究橫跨純理論、基礎實驗、凝聚態物理、中微子實驗、柔性電子及基因編輯等前沿方向，反映當代基礎科學持續向跨學科、深度交叉及前沿技術融合方向發展。

值得注意的是，今年獲獎者中有4位為女性科學家，包括克萊爾·瓦贊、劉若微、鮑哲南及莊小威。丘成桐表示，女性科研工作者如今已成為基礎科研領域不可或缺的重要力量，希望她們的科研成就與治學經歷，能激勵更多女性勇敢追隨夢想，投入探索真理與未知的科學道路。

前沿科學獎同日揭曉，共有111篇基礎科學領域高水平原創論文獲獎，涵蓋數學、物理、信息科學及工程三大領域40個細分研究方向，作者來自全球20多個國家和地區。其中，清華大學、北京大學、香港中文大學、中國人民大學、中國科學院等17所中國高校及科研機構的論文作者，共獲得19個獎項，顯示中國科研團隊近年在多個前沿研究領域的活躍度與國際影響力持續提升，不少青年AI學者也透過相關研究，為人工智能未來發展提出新的視角。

丘成桐致辭時高度評價了兩位中國籍年輕數學家王虹、鄧煜於日前贏得國際數學最高榮譽菲爾茲獎。他指出，兩人的重量級研究成果震動國際數學界，也讓國內外民眾對基礎研究的關注及熱情明顯升高。他認為，這不僅是兩位學者個人的榮耀，更對中國本土科研人員形成巨大鼓舞。

丘成桐指出，當年李政道、楊振寧獲得諾貝爾獎，曾激勵包括港台同胞在內的幾代中國人投身科學。如今中國籍青年學者站上菲爾茲獎舞台，也為新一代科研工作者提供信心與榜樣。他期盼，中國未來能在基礎數學研究上培養更多具有世界影響力的原創人才，並在5至10年內逐步躋身世界數學強國之列。

面對人工智能快速席捲各研究領域，丘成桐認為，AI已在數學推演、定理證明等方面展現強大能力，未來也將進一步成為科研的重要助手。然而，AI始終只是高效工具，難以取代人類獨有的原創思考、瞬間迸發的靈感，以及對科學真理與自然之美的長期追求。

多位華人科學家獲獎。(取材自上觀新聞)
多位華人科學家獲獎。(取材自上觀新聞)

2026國際基礎科學大會9日在京開幕，大會發起人、主席丘成桐在開幕式上致辭。(取...
2026國際基礎科學大會9日在京開幕，大會發起人、主席丘成桐在開幕式上致辭。(取材自北京日報)

精華 FAQ

  • 他認為中國對基礎研究的資金、政策、人才與平台支持都前所未有，整體科研環境持續提升，因此有望在未來5至10年逐步成為世界數學強國。

  • 開幕式上共有9位科學家獲頒基礎科學獎章，另有111篇原創論文獲前沿科學獎，研究範圍涵蓋數學、物理、信息科學及工程等多個前沿領域。

  • 他指出今年有4位女性科學家獲獎，顯示女性已成重要科研力量；同時認為AI可協助推演與證明，但無法取代人類原創思考、靈感與對真理的追求。

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