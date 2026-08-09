只要1枚命中就能讓航母癱瘓 中國轟6J戰機實力有多強？

轟6J機在空中飛行。(取材自環球網)

AI摘要 文章摘要整理： 中國南部戰區在黃岩島周邊演訓中展示轟6J與轟6N運用，強調其反艦、巡航與核打擊能力，並凸顯空中聯合作戰編組。

近期，中國解放軍 南部戰區位黃岩島、領海領空及周邊海空域，組織了一場多兵種全要素海空聯合演訓，演訓中轟炸機梯隊前出黃岩島空域，一套海空一體的實戰動作完整呈現。這次海空聯合演訓中，它掛的導彈，為什麼格外引人關注？轟6家族主要練什麼？只要一枚命中就能讓航母癱瘓，轟6J實力有多強？軍事評論員表示，轟6N掛驚雷-1空基核導彈，這讓中國具備了「三位一體」核打擊能力。

綜合央視新聞微信公眾號、自媒體「老稝科普君」報導，8月1日，中國人民解放軍南部戰區在黃岩島領海、領空及周邊海空域展開海空聯合演訓，翼尖掛載電子吊艙、翼下攜帶4枚導彈的轟6J從南部戰區空軍機場出動，在預警機指揮下，與其他海空兵力展開聯合戰巡。此次演訓重點包括偵察預警、威懾巡航及聯合突擊等科目，轟6J至少參與其中三項。

在偵察預警方面，轟6J可利用自身傳感器獲取目標資訊，除支援自身武器使用，也可向作戰體系提供資料；威懾巡航則主要展現其遠程巡航與戰略威懾角色；聯合突擊則依靠搭載的大型反艦導彈，結合自身或作戰體系提供的目標資料，進行對海突擊訓練。

作為轟6家族成員，轟6J的作戰能力建立在轟6系列長期改進基礎上。從早期仿製、改裝，到轟6K、轟6J、轟6N等不同型號，該系列搭載武器持續擴充，包括長劍-20巡航導彈及鷹擊-21高超聲速導彈等。轟6N則進一步承擔遠程戰略威懾及核打擊任務。

據報導，軍迷喜歡把轟6稱為「六爺」，在軍迷當中，有一個流行的說法是，不怕「六爺」掛得多，就怕「六爺」掛一顆。很多軍迷認為，「一顆」就是驚雷-1導彈。為什麼轟6N掛驚雷-1那麼引人關注？

軍事評論員張學峰表示，驚雷-1被定位為空基核導彈，轟6N搭載該型導彈，使中國具備陸、海、空基核力量所形成的「三位一體」核打擊能力。

老稝科普君則指出，驚雷-1在2025年九三閱兵中首次公開亮相，並在2026年8月5日央視軍事「制勝」第六集預熱片中，再度出現轟6N掛載該導彈的畫面。

同一畫面中，兩架殲20位於轟6N兩側，形成護航編組。張學峰認為，轟6N執行遠海戰略巡航時，殲20可承擔制空與壓制防空威脅等任務，為轟6N提供空中掩護。這一編組受到關注，也凸顯此次展示的重點並非單一機型，而是轟炸機、戰鬥機及預警等力量之間的聯合作戰方式。

老稝科普君也進一步將轟6N與驚雷-1的組合，視為中國空基核力量發展的重要展示。報導稱，整個美國在西太平洋的軍事存在—從第一島鏈到關島，從夏威夷到美國西海岸—都暴露在驚雷-1的打擊半徑之內。

報導說，驚雷-1的出現，補齊了中國空基核力量的最後一塊短板。在此之前，全球真正具備陸海空三位一體核打擊能力的國家只有美國和俄羅斯。