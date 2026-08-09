解放軍上將斷層嚴重怎麼辦？ 港媒給答案：中將治軍

2023年3月11日，北京人代會議上，張又俠(前排)作為新當選的中央軍事委員會副主席，與中央軍委委員張升民(從左至右)、 劉振立、何衛東、李尚福、苗華等委員共同宣誓；到了2026年2月，除了張升民其餘全部落馬。(路透)

中共 20大以來，短短三年多，上將落馬了一批又一批，留下受關注的疑問。中國全國人大常委會最新公報一公布，「消失的解放軍 上將」終獲解謎，卻又增添新疑問，「上將水土流失這麼嚴重，整個軍隊的指揮系統裂解，能正常運作嗎？戰鬥力能維持嗎？」對此疑問，有香港 媒體以「上將斷層 、中將治軍」給出了答案。

法廣引述南華早報報導指出，稱根據官方文告、官媒公布的軍方會議的視頻片段，軍銜標誌以及座位安排發現，在經過持續多年的軍隊反腐和清洗後，解放軍已有數十名新任指揮官接替了落馬或消失的前任，其中不少人僅為中將，卻承擔了過去通常由上將擔任的領導職務。

報導援引匿名的中國政治專家指出，這批軍官多數是在近期從各自部門內部晉升，許多人擔任中將的時間相對較短，有的甚至不足一年，卻履行著上將的職責。

「這些中將將面臨挑戰，他們擔任高級軍事領導人的時間還不夠長。與資歷更深的將軍相比，他們需要時間來適應更高的視角，並在各自的部門建立領導地位。」

根據該報統計，在軍隊高層20個發生變化的關鍵崗位中，有9個目前是有具有空軍背景的軍官掌握。

有網友稱，「中將治軍」是中共領導人習近平發明的控制軍隊的絕招，但這樣的軍隊能否打勝仗令人懷疑。

其實，軍隊大整肅遭處理的將領遠不止已經公開的名單，一些將領既不是人大代表又不是政協委員，悄悄處理了也無人知曉。

還有一個疑問，年初被宣布「審查調查」的中央軍委第一副主席、政治局委員張又俠、以及中央軍委委員、三軍總參謀長劉振立，作如何處理官方公報照舊隻字不提。有人指，張又俠劉振立的事「很複雜」，「依舊沒有搞定」。

另外一種推測的根據來自八一建軍節前夜中共政治局會議上的一個決定，將在10月召開20屆五中全會，並明確規定五中全會的「主要議程」是研究「推進全面從嚴治黨若干重大問題」，這似乎意味著在五中全會召開前，張又俠和劉振立的問題會得到處理。