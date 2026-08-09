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日發布排名：中研發總投入逾6億美元 首超美登頂全球

中國新聞組╱北京9日電
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中國在全球研發競賽再下一城。日本文部科學省7日公布「2026年科技指標」，以2024年數據比較主要國家研發投入、科研人才及論文等約160項指標。結果顯示，中國企業與高校研發總投入達97.1兆日元(約6104億美元，4.1兆人民幣)，首度超越美國的95.3兆日元(約5990億美元，4兆人民幣)，排名全球第一；日本以22.1兆日元(約1389億美元，9346億人民幣)居第三，後續依序為德國南韓、英國及法國。

日本經濟新聞報導，中國2024年研發投入較前一年大增13.1%，增幅明顯高於美國的6.7%及日本的8.4%。在研發支出排名中，德國以18.3兆日元居第四，南韓15.3兆日元、英國10.8兆日元及法國8.8兆日元分列其後。

中國研發投入快速攀升，主要動力來自企業。數據顯示，中國企業2024年研發支出達75.4兆日元，年增約13%，不僅成為推升整體投入的關鍵，也超越美國企業的研發支出。其中，電腦、電子及光學產品等高科技產業投入增長尤其明顯，反映企業正持續加碼核心技術與科技創新。

值得注意的是，中國在科研成果方面早已展現競爭力。2017年，中國科研論文發表數量超越美國；2018年，在全球被引用次數排名前10%的高品質論文數量方面取得第一。自2019年起，中國在被引用次數排名前1%的高品質論文數量上也持續領先。

分析指出，美國近年對中國先進半導體及製造設備實施出口管制，反而促使中國加速推動自主研發。中國在超級電腦、人工智能及半導體等領域持續投入，試圖降低對外部技術的依賴。不過，美國自身研發投入也維持增長，科技企業尤其積極布局人工智能，非製造業目前約占美國企業研發支出的半數。

相較之下，日本雖以22.1兆日元位居全球第三，但高品質科研論文表現仍相對落後，在被引用次數前10%的論文數量排名僅第13位。不過，日本博士課程入學人數近期回升，未來基礎研究人才是否增加，將成為其科技競爭力能否進一步提升的重要觀察指標。

精華 FAQ

  • 主要因中國企業與高校研發支出大幅增加，總投入達97.1兆日元，年增13.1%，明顯高於美國的6.7%。其中企業投入占比最高，成為推升整體規模的核心力量。

  • 成長動能主要來自企業，尤其是電腦、電子及光學產品等高科技產業。中國企業2024年研發支出達75.4兆日元，已超越美國企業，顯示核心技術與創新布局持續加速。

  • 日本研發總額以22.1兆日元居全球第3，但高品質論文表現偏弱，前10%論文排名僅第13位。未來博士課程入學人數能否持續回升，將影響基礎研究人才供給。

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