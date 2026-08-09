殺豬盤？中60餘老董花108萬參加「牛津CEO項目」疑被誆

60餘中國上市公司董事長與知名企業家指控「牛津全球CEO項目」一個PPT講4次、參訪名企變成坐大巴在工廠兜圈；網友諷是「殺豬盤」。(取材自瀟湘晨報)

單人學費高達108萬人民幣（約16萬美元）的「牛津全球CEO項目」近日陷入誠信危機，60餘中國上市公司董事長與知名企業家指控該項目宣傳與實際嚴重脫節，出現「一個PPT講4次」、「參訪名企變成坐大巴在工廠兜圈」等離譜狀況。網友諷刺是「殺豬盤 」、「是針對富豪的『智商稅』與各取所需的鍍金陷阱」。面對輿論發酵，牛津大學發聲明切割，稱該項目僅為職業發展的高管教育，不含學分與學術認證。

每日經濟新聞報導，此爭議項目由牛津大學納菲爾德初級保健健康科學系下屬研究所開發，並委託外部第三方機構執行。60餘名中國企業家支付108萬學費及4.8萬食宿費後，發現課程品質差。學術負責人理查德·霍布斯教授（Professor Richard Hobbs）被指3天內重複講授同一套PPT四次；原定深度參訪DeepMind、奔馳（賓士）等名企，最後僅在大巴上繞行工廠；住宿亦為無洗漱用品的本科生宿舍。

此外，宣傳物料涉及誇大其詞，將前副校長包裝為「執行校長」，且簽約收款主體為北京的外包科技公司，合約中更設有自動放棄退費的霸王條款。

面對指控，微信 公眾號「牛津大學OxfordUniversity」（隸屬於牛津大學參股的蘇州科技轉移公司）及牛津大學新聞中心回應強調，推廣機構發布的宣傳冊與影片未經學校認可，與官方訊息不符，且該項目僅發放結業證書，無學分與正式考核。

「牛津全球CEO項目」被指「殺豬盤」後，在社交平台上引發熱烈討論，網友嘲諷聲不斷，有人直言「看出來了，又是智商稅」、「這大概就是食物鏈上的一物降一物吧」；也有網友點出高級培訓班背後的鍍金本質，表示「啥殺豬盤，各取所需，牛津為賺錢，企業家為鍍金，你難道認為這群人是來學習的？」、「醉翁之意不在酒」、「不要阻止人家花錢」；更有網友犀利總結指出「牛津大學其實承認了就是個殺豬盤計畫」。

教育行業觀察人士分析，此類百萬級項目能吸引企業家，主因是精準拿捏了中年企業家的名校身分焦慮，以及將學費視為「購買高端人脈圈層」的心理。目前部分學員已獲退還少許費用或退出，但更多人因顧及顏面選擇沉默。

專家強調，名校IP不應成為誇大宣傳與收割企業家的遮羞布，高管教育的核心價值終究應落腳於可落地的學術資源，而非模糊的光環幻象。