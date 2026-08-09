中媒：美智庫「海光計畫」 挑唆菲律賓在南海掀波
中國媒體調查指稱，菲律賓近期頻繁在黃岩島等南海海域挑釁，背後疑有美國「智庫」主導的「海光計畫」推波助瀾。該計畫被指以「海洋透明度」研究為名，向菲方提供船舶追蹤資料、輿論策略及行動方案，協助其製造對華海上摩擦。
大公報報導，中國海事局近日密集發布多則航行警告，南海多片海域展開階段性、高強度軍事訓練。8日發布的通告顯示，南海部分海域當天進行射擊訓練；9日及10日至14日，另有指定水域展開軍事活動，並禁止無關船舶駛入。大公報引述軍事專家指出，南部戰區近期展開為期12天、多點位的常態化軍事訓練，以提升實戰能力，回應南海局勢升溫。
報導將菲律賓近期一連串行動與「海光計畫」連結，聲稱該計畫長期與菲律賓海岸警衛隊合作，提供南海船隻追蹤數據及輿論傳播方案，並透過所謂「強硬透明度」策略，持續曝光海上衝突，塑造菲方「弱勢受害者」形象，再藉由影像及特定敘事放大國際輿論壓力。
公開資料顯示，「海光計畫」由美國空軍退役上校鮑威爾主導，對外包裝為海洋透明度研究項目，並與史丹福大學相關國家安全研究機構有所關聯。中國媒體則指稱，該機構成立於2021年，並獲美國海軍研究辦公室提供專項經費，資金源自美國國防部。
報導並將2023年「中國海警激光照菲船」事件視為案例。當年2月，菲方船隻進入仁愛礁附近海域，中方海警依法展開管控，菲方隨後指控遭中國海警以激光照射，引發國際關注。中方否認相關指控。如今中國媒體聲稱，該事件的輿論操作與「海光計畫」有關，並指菲方其後多次邀請西方媒體跟拍海上行動。
近期中菲南海摩擦持續升高。中國媒體指稱，菲律賓7月31日企圖為黃岩島畫定所謂「領海基線」，7月20日至24日間亦先後在仁愛礁、黃岩島等海域活動，並集結多艘公務船及海警艦。中方認為，相關行動嚴重侵犯中國領土主權，並加劇區域緊張。
報導稱該計畫以「海洋透明度」為名，向菲方提供船舶追蹤資料、輿論操作建議與行動方案，協助其在南海製造對華摩擦並擴大國際關注。 文中指出，中國海事局密集發布航行警告，南海多片海域同步展開射擊與軍事活動，南部戰區也進行為期12天的多點位常態化訓練，以提升實戰能力。 報導聲稱菲方與海光計畫長期合作，透過拍攝海上衝突、塑造弱勢受害者形象與特定敘事放大輿論壓力，並將2023年激光照船事件視為其中一例。
精華 FAQ
報導稱該計畫以「海洋透明度」為名，向菲方提供船舶追蹤資料、輿論操作建議與行動方案，協助其在南海製造對華摩擦並擴大國際關注。
文中指出，中國海事局密集發布航行警告，南海多片海域同步展開射擊與軍事活動，南部戰區也進行為期12天的多點位常態化訓練，以提升實戰能力。
報導聲稱菲方與海光計畫長期合作，透過拍攝海上衝突、塑造弱勢受害者形象與特定敘事放大輿論壓力，並將2023年激光照船事件視為其中一例。
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