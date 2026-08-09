中媒：美智庫「海光計畫」 挑唆菲律賓在南海掀波

圖為中國海警對位中國黃岩島管轄海域非法活動的菲律賓多艘船隻採取管制措施。(中新社)

中國媒體調查指稱，菲律賓近期頻繁在黃岩島等南海海域挑釁，背後疑有美國「智庫」主導的「海光計畫」推波助瀾。該計畫被指以「海洋透明度」研究為名，向菲方提供船舶追蹤資料、輿論策略及行動方案，協助其製造對華海上摩擦。

大公報報導，中國海事局近日密集發布多則航行警告，南海多片海域展開階段性、高強度軍事訓練。8日發布的通告顯示，南海部分海域當天進行射擊訓練；9日及10日至14日，另有指定水域展開軍事活動，並禁止無關船舶駛入。大公報引述軍事專家指出，南部戰區近期展開為期12天、多點位的常態化軍事訓練，以提升實戰能力，回應南海局勢升溫。

報導將菲律賓近期一連串行動與「海光計畫」連結，聲稱該計畫長期與菲律賓海岸警衛隊合作，提供南海船隻追蹤數據及輿論傳播方案，並透過所謂「強硬透明度」策略，持續曝光海上衝突，塑造菲方「弱勢受害者」形象，再藉由影像及特定敘事放大國際輿論壓力。

公開資料顯示，「海光計畫」由美國空軍退役上校鮑威爾主導，對外包裝為海洋透明度研究項目，並與史丹福大學相關國家安全研究機構有所關聯。中國媒體則指稱，該機構成立於2021年，並獲美國海軍研究辦公室提供專項經費，資金源自美國國防部。

報導並將2023年「中國海警激光照菲船」事件視為案例。當年2月，菲方船隻進入仁愛礁附近海域，中方海警依法展開管控，菲方隨後指控遭中國海警以激光照射，引發國際關注。中方否認相關指控。如今中國媒體聲稱，該事件的輿論操作與「海光計畫」有關，並指菲方其後多次邀請西方媒體跟拍海上行動。

近期中菲南海摩擦持續升高。中國媒體指稱，菲律賓7月31日企圖為黃岩島畫定所謂「領海基線」，7月20日至24日間亦先後在仁愛礁、黃岩島等海域活動，並集結多艘公務船及海警艦。中方認為，相關行動嚴重侵犯中國領土主權，並加劇區域緊張。