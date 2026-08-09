美法官打臉五角大廈 解除「藥明康德」列軍企黑名單

中國生技集團「藥明康德」與美國製藥科技關係密切，遭點名對美國造成國安威脅。(路透資料照片)

美國聯邦法官7日禁止戰爭部 將中國生技公司藥明康德（WuXi AppTec Co）列入支持北京軍方的企業名單，稱政府缺乏證據證明這個決定的合理性。裁決出爐後，藥明康德發表聲明表示歡迎，稱此舉「解除了公司在訴訟期間因國防部 決定而面臨的直接負面後果」。公司發言人強調：「我們相信，正如我們在法庭文件中展示的事實那樣，在經過客觀公正的司法審查後，事實終將勝出。」

綜合中央社、路透報導，聯邦地區法院法官波斯博格（James Boasberg）在藥明康德於今年6月提起訴訟後，發布了這項命令，以阻擋執行戰爭部6月將藥明康德列入名單的決定。

波斯博格寫道：「烙上紅字傳遞出一個明確訊息：遠離它。」他指出，藥明康德的客戶和供應商紛紛取消合約、終止長期關係，並將業務轉向競爭對手。

不過，博斯伯格同時表示，上述裁決並不意味著藥明康德將被永久移出清單，美國國防部仍可依據更充分的證據重新作出認定。

藥明康德發表聲明對法院的裁決表示歡迎，藥明康德發言人表示：「我們相信，在客觀公平的司法審查後，我們在法庭文件中證實的事實終將不辯自明。」

在早前的庭審中，藥明康德稱，將公司認定為中國軍方企業的決定是「武斷、反覆無常且缺乏事實依據」，純粹是「政治壓力的產物」。藥明康德早前發公告，強調公司並非中國軍工企業。

這家中國公司告訴法庭，公司在美國雇用約450名員工，並服務超過1000名美國客戶。藥明康德表示，公司董事會和執行管理層的大多數成員為美國公民，且去年美國客戶約占公司營收的70%。

藥明康德在訴狀中指出，將公司列為中國軍方公司的做法是武斷、反覆無常且缺乏事實支持的，且是「政治壓力下的產物」。

藥明康德提起訴訟的幾天前，五角大廈 才剛在6月將黑名單擴大至188家公司，反映出在北京與華府地緣政治緊張局勢升級之際，外界擔心中國軍方可能利用中國民間企業來取得技術進展。

法界人士分析，博斯伯格否定缺乏依據或遭到錯誤解讀的證據，這項見解可能會幫助其他中企。未來若有企業面臨類似認定，尤其是那種只靠「與政府或軍方存在間接關聯」當理由的案件，都可以援引本案作為挑戰依據。例如小米公司2021年曾被美戰爭部列入清單，經歷近4個月訴訟後成功解除認定，就是前例。

美國聯邦法官波斯博格（James Boasberg）7日裁定，禁止五角大廈將中企藥明康德認定為「中國軍工企業」，理由是戰爭部官員多次誤讀證據。(路透資料照片)