兩國關係生變？以色列駐成都總領事館低調閉館

以色列駐成都總領事韓嘉迪5日表示，隨著任期結束，以色列駐成都總領事館也正式閉館。(取材自以色列駐成都總領館微信)

以色列 駐成都總領事館近日低調走入歷史。以色列駐成都總領事韓嘉迪5日在官方微信 公眾號發布告別信，表示隨著自己任期結束，總領事館也將閉館。不過，文中並未說明具體關閉原因，也未提及中以雙邊關係。

綜合媒體報導，以色列駐成都總領事館早在7月15日已停止運作。其簽證 中心6月26日發布通知指出，總領事館將停止所有領事服務，換言之，8月5日的告別信主要是正式宣布這項安排。

報導指出，以色列駐成都總領事館2014年11月開館，領區涵蓋四川、重慶、貴州及雲南，主要辦理商務、旅遊、留學等領事業務。當年以色列方面曾形容，成都領事館是連結中國西部與以色列的「友誼之橋」。如今不到12年便關閉，引發外界對中以關係是否出現變化的聯想。

值得注意的是，目前以色列駐華大使館以及駐上海、廣州等地的領事機構並未同步關閉。外界流傳的說法包括調整在華領事布局、整合業務及節省行政成本等，但以色列官方並未公布更具體的理由，因此目前尚無法確認閉館與雙邊關係是否存在直接關聯。

不過，近年中以關係確實面臨更多分歧，尤其在以哈衝突及加薩戰事議題上，中國多次公開批評以色列，包括要求停火、反對非法定居點活動等；2024年中國曾在短期內多次公開點名以色列，相關外交言論也反映雙方在中東局勢上的立場差異。

另一方面，以色列駐成都總領事館過去在中國社群平台上的言行，也曾引發爭議，包括2023年發布所謂「中國朋友來信」內容後遭網友質疑，部分社群互動引發負面反應。

成都總領事館關閉究竟只是以色列調整全球及在華領事資源的行政決定，還是與中以關係變化存在更深層因素，仍有待雙方進一步說明；可以確定的是，這座2014年搭起的外交「友誼之橋」已熄燈，讓外界重新關注中以關係未來走向。