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世界工廠→智慧工廠 WSJ：「中國衝擊2.0」版影響歐日韓

中國新聞組／北京8日電
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華爾街日報（WSJ）近日在報導中國產業現狀時指出，「中國正在成為工廠的工廠。如今的中國，不再僅是低價值消費品的生產國，而是開始出口晶片、精密機械和機器人手臂等更多支撐全球製造業的高價值產品。」中國正從全球消費品組裝車間蛻變為高端製造強國，並更能抵禦針對成品的關稅壁壘。而這一出口轉型也正衝擊歐盟、日本、南韓等高端製造經濟體的經濟護城河，被稱為是「2.0版中國衝擊」。

觀察者網引述華爾街日報報導，中國新出口引擎轉型為全球工廠供貨，可從毗鄰香港的東莞一窺變化。數十年前，東莞助力中國成為「世界工廠」，大量產出廉價玩具、鞋履、服裝與電子產品，推動中國經濟騰飛。如今，東莞正處在新一輪產業轉型的核心。

總部位於東莞的拓斯達是中國規模最大的工業機器人與機械設備廠商之一，其國際業務副總裁姜向前表示：「過去高端製造業由德國、日本主導。但如今我們的技術已經追平，不少產品實現反超。」拓斯達的全球客戶群包括美國製造商Jabil、南韓三星、華為和寧德時代以及富士康等，目前擁有超過1.5萬家客戶，遍布50多個國家。

中國在全球供應鏈更多環節占據優勢，讓本國出口實力進一步增強，同時也更能抵禦針對成品的關稅壁壘。麥肯錫全球研究院數據顯示，2026年前五個月，中國中間品、資本品出口同比分別大漲25%、12%，消費品出口增長4%。 這一轉型正在衝擊歐盟、日本、南韓等高端製造經濟體的經濟護城河，不少人將此炒作為「2.0版中國衝擊」。

報導指出，中國從全球消費品組裝車間蛻變為高端製造強國，是多年積累的結果，相關政策鼓勵提升本土配套率，並向數千家高端細分製造領域的中小企業投放補貼、稅收減免與低息貸款等。龐大國內市場與激烈市場競爭，加速了國內產業升級；完備的供應商網絡與基礎設施，也大幅提升生產效率。

在東莞，王洪飛的經歷就是中國產業崛起的縮影。2001年中國加入世貿組織，18歲的王洪飛隻身來到東莞在步步高電子的流水線務工。到2012年，王洪飛創辦了東莞市洲際技術有限公司，這家80人規模的企業出口電路板自動化組裝設備至全球各地，客戶包括IBM、霍尼韋爾、L3哈里斯等美國企業，供應鏈幾乎全部依託國內。

王洪飛預計，東莞洲際技術今年的營收至少增長50%；「中國只做世界工廠的時代已經結束，現在中國幫助全世界建設工廠。中國不可能永遠只出口消費成品。」

精華 FAQ

  • 它指的是中國不再只出口低價消費品，而是大量供應晶片、機械與工業設備等高價值產品，進一步卡位全球製造鏈，並對歐盟、日本、南韓等高端製造經濟體形成新壓力。

  • 因為中國如今在供應鏈中掌握更多中間品與資本品，出口不只集中在終端成品，即使成品被加徵關稅，相關零組件、設備與材料的外銷仍能維持競爭力。

  • 東莞從昔日代工玩具與服飾的基地，轉為工業機器人與自動化設備重鎮；當地企業供應全球製造商，且多依賴國內供應鏈，顯示中國已能幫助世界建工廠。

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