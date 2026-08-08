制裁戰又起 CNN：9月川習會照舊 但恐縮減議程

中國7月外貿續強，但對美進出口增速均放緩。圖為山東青島針織工人在生產線上忙碌。(新華社)

中國國家主席習近平 可能9月訪美，但全球前兩大經濟體在他啟程前幾周，又展開你來我往的制裁。不過，美國有線電視新聞網（CNN）6日報導，中國高層仍希望9月華府「川習會 」照常舉行；中方學者也認為，即使美方踩到北京紅線，習近平此行也未必延後，但可能縮小議程。

9月川習會被視為討論美中AI競爭重要機會。觀察家及接近中國決策圈人士說，北京高度重視與美國總統川普 保持高層溝通，認為比起川普政府的部分對中鷹派官員，他本人對中相對友善。

中國清華大學學者孫成昊說，北京希望保留外交空間，並避免在9月川習會前，中美陷入失控的報復循環，但不該將中方的克制誤認為接受。

接下來很可能取決美國是否進一步限制中國AI產業。美國策略諮詢公司「亞洲集團」合夥人陳澍說，若美國以國安為由禁用中國AI模型，影響將不限美企；這等於試圖限制全球企業在商業活動使用中國AI模型，在相關市場規模達1兆美元下，中國不會輕忽。

美中正準備在9月川習會前舉行雙邊AI對話，9月川習會也可望延長美中去年10月達成的貿易休兵，並鞏固美中建設性戰略穩定關係。

孫成昊認為，即使華府在9月川習會前跨越北京認定的紅線，也未必將導致這場峰會延期，原因是雙方目前都視領袖外交為管控危機的機制；更可能的情況是該峰會照常舉行，但議程縮小，避免又引爆更激烈的美中對抗。

此外，中國海關總署7日公布7月外貿數據，按美元計，出口3978.5億元，年增23.9%；進口2853.5億元，年增27.5%。分析指出，7月貿易數據延續了AI相關需求驅動的增長格局，預計第3季進出口仍有望維持較高增速。

當月貿易順差1125億美元，高於預期的1070億美元。

財聯社指出，7月中國機電產品、高新技術產品出口保持高增速，機電產品以2592億美元出口金額位居首位，年增幅高達33.8%。其中，積體電路（半導體）出口值年增116.5%，汽車（包括底盤）出口按年增60.3%，船舶年增92.3%。

對美部分，中國7月對美進出口總值558.7億元，年增16.6%；對美出口419.3億元，年增17%；自美進口139.3億元，年增15.3%，均低於整體增速。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表示，7月出口增長繼續為中國經濟提供支撐，預計第3季出口仍將保持強勁勢頭。但龐大的貿易順差持續給人民幣帶來升值壓力。同時，中國與貿易夥伴的緊張關係正升溫。

中國7月外貿續強，但對美進出口增速均放緩。圖為河北唐山一家鋰電池廠。(新華社)