綠電直連 中國推全球最大AI算力設施 落腳內蒙

中國積極發展「東數西算」，在西部多地設置算力中心。圖為內蒙古呼和浩特市的和林風光儲電站，供應和林格爾數據中心所需大量的綠電。(新華社)

中國全力發展AI產業，內蒙古宣布將在烏蘭察布建成全球最大的AI算力超大型設施，可支援百萬張AI加速卡同時運算、百萬P級算力，為全球Token生成能力最強的單體AI資料中心，刷新AI基礎設施的密度紀錄。

中國能源網指出，中國著名綠能 科技企業「遠景科技集團」6日宣布，在內蒙烏蘭察布建成全球最大的AI算力超大型設施「遠景星河基地」，建築面積12萬平方公尺，約20個標準足球場，超級單體採用超高比例綠電直連，這項投資主要是面向科技大廠與AI公司大規模使用國產算力的緊迫需求，為中國算力量身打造「新能源+AI算力基礎設施」的中國解決方案。

此基地是遠景科技「戈壁使命」計畫落地的首個旗艦項目。這個大型AI算力中心在園區第一階段啟用後，可向當地科技企業提供120MW供電容量，總規畫容量將達2GW（吉瓦），成為中國最大的AI算力園區和Token工廠。

中國能源網指出，「遠景星河基地」將百萬張AI加速卡集中部署於單一設施，將百萬卡匯聚於超級單體內，以集群總算力提升中國晶片的全球競爭力。報導也提到，烏蘭察布正是中國國家「東數西算」八大節點之一，網路時延優勢得天獨厚。同時，這裡擁有全中國領先的風、光資源，全域綠電占比高達67%。

中國20多年前推動「西電東送」（把西部充沛的電力透過特高壓輸送到缺電的東部），近年則發展「東數西算」，意指把中國東部地區的繁重算力需求，引導到有綠能、有土地的西部，進行有效資源對接。2022年2月，中國多個部委宣布在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏八地啟動建設「國家算力樞紐節點」、並規畫10個數據中心集群。

中國「東數西算」政策除利用西部充沛且便宜的電力外，將多個大型算力中心分散至西部也有戰略安全的考量。

而這些運算離日常生活應用並不遙遠。今年5月央視新聞曾報導，在陝西西安用手機用大模型下單買杯奶茶，背後運用的詞元與算力，很可能就來自離西安1個多小時高鐵車程的甘肅慶陽的算力中心。

在電力供給方面，「遠景星河基地」利用當地風力資源，通過自建風場及專線實現綠電直接供電，為全球最大、綠電占比最高的AI超級單體構築起堅實的綠色能源基礎。

目前包含阿里千問、月之暗面Kimi、DeepSeek等多家中國國產大模型公司，均已在慶陽等多個西部算力中心落地部署。當地由於綠電豐富、電價低廉，相比東部的大型資料（數據）中心，每度電能便宜2至3毛錢人民幣（約東部電力近二分之一價格），一年可節省上千萬元人民幣的電費。