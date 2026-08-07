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競爭不過就限制？中媒改寫魯迅名言 「美國人失掉自信心啦」

中國新聞組／北京7日電
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美國屢制裁中企，日前出手阻攔阿根廷與華為合作。圖為2025年在上海舉行的世界人工...
美國屢制裁中企，日前出手阻攔阿根廷與華為合作。圖為2025年在上海舉行的世界人工智慧大會華為展位。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：美國以國安為由限制中製機器人進口，中方隨即宣布反制措施。
  • 重點二：央媒改寫魯迅名言諷刺美國，批評其競爭不過就靠限制打壓。
  • 重點三：學者稱中方反制更克制精準，直擊無人機、監管與安全調查要害。

針對美國近期以國家安全為由限制中製人形機器人、四足機器人等先進設備進口，中國商務部等部門5日宣布反制。央視旗下新媒體「玉淵譚天」5日批評美國「競爭不過就限制」，還改寫魯迅名言挖苦「美國人失掉自信心啦？」（原始文是1934年魯迅在「太白」半月刊發表文章「中國人失掉自信力了嗎」）外媒和中國學者分析認為，相較以往的反制措施，中國此次出招更克制、成熟、精準且多元化、針鋒相對，藉組合拳直擊美國三個要害，意在「要打疼美國，也要讓美國學會掂量分寸」。

玉淵譚天5日在微博發出題為「一個中國新稅號引發美國大焦慮」文章指出，美國想用又要限制的心態，可從今年1月中國更新海關稅號觀察，當時中國將人形機器人、四足機器人等列入「智慧仿生機器人」類別，更新了專屬稅號「84798970」後，中國智慧仿生機器人類目出口金額半年內增長超過5倍。研究機構數據顯示，2025年全球出貨的人形機器人中約90%來自中國製造商；今年上半年，中國機器人已出口至全球169個國家和地區。

文章指出，眼見中國機器人已賣到全球，美國還在研究「投資建廠」，「焦慮的美國政府只能限制了再說」。美國近來接連以各種理由打壓、制裁中國企業，其中很多都是中國科技發展的最新成果。競爭不過就限制，這樣的做法，「當得起一句：美國人失掉自信心啦？」

川普政府近期接連針對中國推出限制性措施，包括將禁止進口外國人形機器人、增列中國實體進入新疆強迫勞動制裁清單等，引發中國祭出5項反制措施，包括加強無人機相關兩用物項對美出口管制、將7家美國實體列入反制清單等，並揚言若美方執意推出新的限制性措施，中方將進一步反制。

另據觀察者網報導，外媒稱中方此次祭出反制美國的五招：克制，但多元化、針鋒相對。復旦大學社會科學高等研究院副教授孟維瞻表示，中方通過「多元且直擊要害」動作釋出信號，即美方每擴大一個領域，中方都可以在相鄰或對應領域作出反制。美方收到信號後，即使短期可能不會收斂，但也會更謹慎，更注意代價；「美方知道相關產業高度依賴中國製造和中國供應鏈，也會知道分寸。」

孟維瞻表示，中方此次反制是具有針對性和靈活性的組合拳，能「打疼」部分美國企業和監管鏈條，直擊美方三個痛點：一，是無人機和相關零部件，中方加強出口管制，會使美方替代成本上升；二，中方反制也開始針對美國技術監管體系的服務節點，這會讓美國企業在中國市場或中美雙向合規鏈條上面臨更高摩擦；三，是國家安全調查的鏡像效應，中方此次對進口打印複印辦公設備發起安全調查，釋放出明確信號：美國不能單方面把普通商用設備安全化。

美國近期以國家安全為由，對中製人形機器人、四足機器人等先進設備祭出限制措施，中國...
美國近期以國家安全為由，對中製人形機器人、四足機器人等先進設備祭出限制措施，中國商務部等部門5日宣布反制。圖為樂聚（深圳）機器人技術有限公司，技術人員在調試一部人形機器人。(新華社)

精華 FAQ

  • 美國近期以國家安全為由，限制中製人形機器人、四足機器人等先進設備進口，並持續擴大對中國科技企業的打壓範圍，將更多相關產品與實體納入限制措施。

  • 中國商務部等部門宣布5項反制，包括加強無人機相關兩用物項對美出口管制、將7家美國實體列入反制清單等；央媒則改寫魯迅名言，批評美國競爭不過就限制。

  • 學者認為這次反制更克制、成熟且多元，能打擊無人機替代成本、提高美企合規摩擦，並形成國安調查的鏡像效應，讓美方知道相關產業高度依賴中國供應鏈。

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