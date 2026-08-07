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反擊美相關指控 張一鳴：字節跳動內部拒絕AI模型蒸餾

記者謝守真／綜合報導
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字節跳動創辦人張一鳴 路透
字節跳動創辦人張一鳴 路透

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：張一鳴罕見表態，要求字節跳動內部拒絕AI模型蒸餾。
  • 重點二：他主張模型研發應堅持長期主義，犧牲部分短期收益。
  • 重點三：字節跳動AI業務規模擴大，但內部對蒸餾爭論持續升溫。

美國指控中國模型透過「蒸餾」方式學習美國AI模型能力。字節跳動創辦人張一鳴反擊美方的不實指控，他罕見就模型研發路線表態強調，公司內部「拒絕蒸餾」，認為做模型應堅持長期主義，為長期目標犧牲一部分短期收益。

新浪科技報導，截至今年6月，字節跳動旗下豆包大模型每日平均Token使用量已突破180兆次，旗下火山引擎在公有雲大型語言模型服務市場占有重要地位，據推估，字節跳動大模型業務的年度經常性收入已達40億美元，超過中國其他大模型公司總和。

澎湃新聞報導，張一鳴鮮少在旗下AI開發的Seed團隊會議上發言，但在AI競爭白熱化背景下他罕見發聲。有字節跳動內部人士透露，今年中國競爭對手開源模型快速發展，給字節跳動帶來更大壓力。在近日內部會議中，張一鳴表示，做模型要堅持長期主義、延遲滿足感，而不是利用他人的輸出換取一時榜單排名，字節跳動「應該願意為長期目標犧牲一部分短期收益」。

字節跳動員工稱，Seed團隊內部關於是否應轉向蒸餾的爭論由來已久。今年，隨中國競爭對手開源模型快速進步，尤其每當中國有新的強大開源模型發布，相關討論再次升溫。蒸餾可節省大量訓練時間和算力成本，因為新模型可直接學習現有前沿模型的推理步驟，而不必完全依賴原始及篩選後的訓練資料。

報導指出，今年以來，中國AI大模型競爭激烈，幾乎每隔數天就有新模型發布。隨著強大的開源新模型陸續推出，字節跳動內部關於是否採用蒸餾技術的討論升溫。

據了解，字節跳動內部對開源模型嚴禁蒸餾，甚至透過API檢測等方式，在內部加強相關限制。張一鳴認為，蒸餾會干擾真正意義上的長期技術突破。

此前，美國科技媒體The Information提到，字節跳動員工表示，字節跳動不願使用蒸餾，被視為其大型語言模型落後於中國其他AI實驗室的原因之一。不過，報導也指出，字節跳動是中國主要AI公司中，唯一一家大型語言模型幾乎全部採用專有模型（閉源模型）的企業，而其他同業則多專注於開源模型。

中國科技大廠字節跳動創辦人張一鳴近日罕見發聲，強調公司內部「拒絕蒸餾」，認為做模...
中國科技大廠字節跳動創辦人張一鳴近日罕見發聲，強調公司內部「拒絕蒸餾」，認為做模型應堅持長期主義，而非用別人的輸出換取一時榜單排名。（路透）

精華 FAQ

  • 他反擊美方不實指控，並罕見表態字節跳動內部拒絕AI模型蒸餾，認為這種做法雖能省時省算力，卻不利於真正的技術突破與長期發展。

  • 因中國競爭對手開源模型快速進步，令字節跳動面臨更大壓力。蒸餾能降低訓練成本、加快追趕速度，因此在Seed團隊內部引發長期討論。

  • 報導指出，豆包大模型日均Token使用量已破180兆次，火山引擎在公有雲LLM市場具重要地位，推估年經常性收入達40億美元，規模已相當可觀。

字節跳動 張一鳴

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