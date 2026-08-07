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上海之夏「夜經濟」發光 上半年夜間文旅消費達1194億

中國新聞組／北京7日電
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入夏以來，上海湧入大量觀光客。圖為夜晚外灘聚集的人潮。(新華社)
入夏以來，上海湧入大量觀光客。圖為夜晚外灘聚集的人潮。(新華社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：上海夜經濟持續升溫，商圈客流與消費額同步走高。
  • 重點二：上半年夜間文旅消費達1194億元，佔文旅消費重要比重。
  • 重點三：入境遊客深度參與夜間場景，上海國際消費魅力提升。

隨著2026「上海之夏」國際消費季深入推進，申城夜間經濟多點開花，商圈客流與消費額同步走高，入境遊客深度參與夜間消費場景，共同勾勒出國際消費中心城市的夏夜活力圖景。

中新社報導，傍晚7時，豫園商圈華燈逐次亮起，「夏日奇幻夜」燈光秀將古典園林與現代光影融為一體。九曲橋邊，操著不同語言的遊客舉著手機記錄夜景，小籠包舖、中式茶飲店前排起長隊。數據顯示，今年上半年豫園商圈境外遊客佔比達總客流的21%，夜間燈光秀有效將遊客平均停留時長延長超1.5小時。

在剛過去的7月，「上海環球美食匯·亞洲風味季」活動輪番登場：大寧國際超級甜品節匯聚50多個品牌，一站縱享中式酥點與異域創意手作；百聯中環世界杯美食匯、虹橋南豐城FIFA快閃、外灘·足球嘉年華結合世界杯設置巨型觀賽屏，集結各國風味小吃攤位，將激情足球與豐盛美食完美結合；思南夜派對、前灘啤酒嘉年華、晶耀虹橋落日精釀啤酒節等點燃夏夜經濟。

官方數據顯示，2026年上半年，上海全市全要素文旅消費總額達5433.26億元（人民幣，下同），同比增長8.75%，其中夜間文旅消費規模達1194億元，衡山路酒吧街、黑石M+音樂街區等新業態持續落地，夜經濟從傳統餐飲拓展至演藝、觀光、休閒復合場景；入境遊市場同步回暖，上半年上海全市接待境外遊客531.49萬人次，同比增長27.82%，其中入境過夜遊客502.15萬人次，同比增長31.19%。消費熱潮背後，是夜購、夜食、夜娛、夜讀、夜秀、夜動、夜遊等供給側的持續發力。在上海從事啤酒貿易的法國人馬蒂亞斯受訪時說，他已連續3年參與上海夜經濟相關活動，明顯感受到上海夜間消費場景的國際化程度不斷提升，他發現越來越多人願意晚上出來走一走、坐一坐，城市的夜間活力正在轉化為實實在在的消費增長。

從百年建築的光影秀到黃浦江畔的露天音樂會，從國際美食市集到深夜營業的潮流商圈，上海夜間經濟正在轉向融合文化、社交、體驗的復合型生活場景，已成為展現城市軟實力和吸引國際遊客的重要名片。

精華 FAQ

  • 官方數據顯示，2026年上半年上海全市夜間文旅消費規模達1194億元，並帶動全市全要素文旅消費總額達5433.26億元，反映夜經濟已成為重要增長引擎。

  • 豫園商圈以「夏日奇幻夜」燈光秀吸引人潮，上半年境外遊客佔總客流21%，夜間燈光秀也讓遊客平均停留時長延長超1.5小時，進一步帶動餐飲與周邊消費。

  • 上海夜經濟從餐飲擴展到演藝、觀光、休閒等複合場景，並結合美食節、啤酒節、觀賽活動與光影秀，讓城市夜間生活更具國際化與體驗感，吸引境外遊客深度參與。

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