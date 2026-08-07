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中美網安角力升溫 路透：20多款中製路由器疑設後門

記者謝守真／綜合報導
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路透報導，美國網路安全公司VulnCheck研究人員表示，全球銷售的20多款中國...
路透報導，美國網路安全公司VulnCheck研究人員表示，全球銷售的20多款中國製造路由器預裝後門程式，可能讓外部人員取得路由器控制權，並進一步存取同一網路中的其他設備。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：VulnCheck稱20多款中製路由器預裝後門。
  • 重點二：後門每35秒聯網，恐遭遠端接管整個網路。
  • 重點三：美方憂中製設備風險，TP-Link曾遭德州起訴。

中美科技、網路安全角力升溫，路透引述美國網路安全公司VulnCheck研究人員5日表示，全球銷售的20多款中國製造路由器預裝後門程式，可能讓外部人員取得路由器控制權，並進一步存取同一網路中的其它設備。研究人員稱，受影響路由器由中國廠商深圳智博通電子（Zbtlink）生產，並以Zbtlink及Wiflyer品牌在全球銷售。

路透5日報導，VulnCheck首席技術長貝恩斯（Jacob Baines）在VulnCheck公司網站發文指出，發現該後門並將其命名為「Endlessdoors」（無盡之門）。貝恩斯預估，全球至少已部署10萬台受影響路由器，但目前無法確定設備具體分布位置，也不清楚其中有多少正在美國使用。截至目前，Zbtlink尚未就相關消息回覆。

貝恩斯表示，該後門會自動與一個特定IP地址及一個在中國註冊的網域進行通信，每35秒一次。他表示，任何控制這些網域的人，都可能接管路由器，並利用路由器進一步存取同一網路中的其他設備。

貝恩斯指出，大多數將這類路由器用於小型企業或家庭辦公的消費者，可能完全不知道設備存在這類風險。他稱，「如果我把它放在我的大學實驗室裡，就等於直接邀請對方進入實驗室，讓他們可以在網路中自由活動」，並稱相關能力「可能造成毀滅性後果」。

路透提到，這一項發現加劇西方國家對中國製造的網路設備資安風險擔憂。西方政府多年來警告，與中國有關聯的駭客可能利用這類網路設備取得網路存取權，進行後續入侵或網路間諜活動並發動攻擊。而北京當局方面一貫否認參與或支持任何形式的非法網絡攻擊活動。

此前，彭博報導，美國聯邦通信委員會（FCC）今年3月以國家安全疑慮為由，宣布禁止進口新的外國製消費級路由器，但隨後豁免多家非中國企業。不過，當時報導稱，此舉可能大幅衝擊路由器市場，因為現在大多數路由器主要在海外製造。

另，美國德州今年2月也起訴TP-Link，指控這家總部位於加州、由中國企業分拆而來的路由器製造商允許北京取得美國消費者設備存取權。TP-Link否認相關指控。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 路透引述VulnCheck研究指出，受影響的是由深圳智博通電子 Zbtlink 生產的20多款路由器，並以 Zbtlink 與 Wiflyer 品牌在全球銷售，疑似預裝後門程式。

  • 貝恩斯表示，後門會每35秒自動連到特定 IP 與一個在中國註冊的網域；若控制該網域者掌握連線，就可能接管路由器，並進一步存取同一網路內其他設備。

  • 此案加劇西方對中國製網路設備的資安擔憂；美國 FCC 今年3月已限制新進口外國製消費級路由器，德州也曾起訴 TP-Link，指控其涉及美國用戶設備存取風險。

博通

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