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反制中國領先優勢 美12月起對多晶矽加徵15％關稅

記者陳宥菘、編譯盧思綸季晶晶／綜合報導
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美國總統川普周四在白宮簽署行政命令，對進口多晶矽及相關產品課徵關稅，並設定最低進...
美國總統川普周四在白宮簽署行政命令，對進口多晶矽及相關產品課徵關稅，並設定最低進口價格。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：美國自12月4日起對多晶矽衍生品課徵15%關稅。
  • 重點二：川普同步設定最低進口價格，意在保護美國製造業。
  • 重點三：新措施恐推高太陽能成本，並加劇美中貿易摩擦。

美國總統川普周四簽署行政命令，對用於半導體和太陽能電池板的進口多晶矽徵收關稅，並設定最低進口價格。此舉被認為旨在保護美國製造，並打擊在太陽能領域具有全球領先優勢的中國企業。

自12月4日起，美國進口的多晶矽衍生品，包括矽片、太陽能電池和太陽能組件，都將課徵15%關稅。川普政府並規定，多晶矽最低進口價格為每公斤21美元；多晶矽錠和矽片每公斤100美元；太陽能電池每瓦22美分；太陽能組件每瓦38美分。

現階段中國約占全球太陽能產品製造產能的80%。彭博指出，這是川普為了刺激美國製造業發展和實現供應鏈多元化而採取的最新舉措。

美國「貿易擴展法」第232條款授權美國總統可基於「國家安全」考量，經商務部調查後對特定進口產品採取加徵關稅或設定配額等限制措施。路透指出，美國商務部對多晶矽進行的國家安全調查已持續一年。目前也正依此法調查無人機、工業機械等產品的進口情況。

報導引述智庫「保衛民主基金會」高級研究員辛格爾頓指出，中國憑藉補貼和長期產能過剩確立了在多晶矽領域的主導地位，這種做法將價格壓低至不可持續的水平，並削弱了競爭對手的實力；設定價格下限並輔以關稅，或許能為美國生產商提供生存空間；但相關政策需要經過謹慎權衡，以確保在本土晶圓和電池產能迎頭趕上之際，仍能獲得可靠的原材料供應。

新關稅也可能推高太陽能組件成本，對已面臨聯邦補貼減少，以及川普政府轉向支持化石燃料等不利因素的再生能源開發商而言，將進一步增加壓力。

川普還指示推出激勵計畫，吸引廠商在美國生產多晶矽及其衍生產品，並授權商務部長與企業簽署協議，鼓勵投資。

多晶矽是一種超高純度的矽材料，廣泛用於智慧手機、醫療設備、精準導引武器及飛行控制系統。純度較低的太陽能級多晶矽更為常見，是製造晶矽太陽能板主要原料。

中國商務部5日祭出加強無人機相關兩用物項對美出口管制、將7家美國實體列入反制清單等5項反制措施，報復美國近期對中國一系列的制裁，並強調中方的反制措施「總體上是克制的」，但警告，若美方執意推出新的限制性措施，「中方將進一步反制」。

中國太陽能（光伏）相關產業賣遍全球，美國對中製產器加徵關稅。圖為非洲盧安達首都基...
中國太陽能（光伏）相關產業賣遍全球，美國對中製產器加徵關稅。圖為非洲盧安達首都基加利五日展出中製光伏產品。(新華社)

精華 FAQ

  • 川普簽署行政命令後，規定自12月4日起，美國進口的多晶矽衍生品包括矽片、太陽能電池與太陽能組件，將統一課徵15%關稅。

  • 政策同時設定最低進口價格：多晶矽每公斤21美元，多晶矽錠和矽片每公斤100美元，太陽能電池每瓦22美分，太陽能組件每瓦38美分，以提高進口門檻。

  • 因為中國約占全球太陽能製造產能的80%，加稅與價格下限可能推升太陽能組件成本，讓已受補貼縮減與政策轉向衝擊的再生能源開發商承受更大壓力。

川普 關稅

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