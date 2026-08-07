美中貿戰「互留台階」 學者預言川習會下月仍會舉行

川習會預計下月登場。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美中貿易與科技戰升溫，雙方互祭制裁與反制措施。

美中貿易與科技戰升溫，雙方互祭制裁與反制措施。 重點二： 儘管衝突加劇，川習會仍未傳出取消，峰會可能照常舉行。

儘管衝突加劇，川習會仍未傳出取消，峰會可能照常舉行。 重點三：學者認為美中會持續談判對抗，雙方需保留元首溝通管道。

中美貿易戰、科技戰近來加劇。美國加大制裁中國，從高端的人形機器人到低端的瓜子、水餃和衣服；中國也毫不示弱的五箭齊發反制。如此關係緊張下，中美雙方尚未叫停一個多月後的習近平 訪美計畫，頗讓人霧裡看花。有學者明確表示，中美領導人下半年接觸不受影響。

當前中美互相祭出對應的制裁措施似乎又回到去年4月，中美互徵關稅到125%的互槓循環，但從多年來中美交手歷程看，不論熱戰或冷戰，「談談打打」早已是中美的相處之道。

1950年10月中共志願軍進入朝鮮（北韓 ）與美國為首的聯合國軍作戰，中共自知裝備不如美軍，以「邊打邊談、以打促談」與美軍交鋒，結果雙方停火、再打，共持續二年多才結束戰事。

從2018年開始的中美貿易戰，到現在覆蓋各經貿、科技和地緣政治等領域的中美競爭已形同另一種新冷戰模式，這八年來，中美也經歷多次的談判、再制裁的循環歷程。

就以最近一周來說，美國7月28日宣布管制已占全球出貨量74%的中國機器人；隔天制裁六家中國航運企業；8月3日，恰恰瓜子、思念水餃、七匹狼服飾等43家企業被禁止進口。當然，中國8月5日也以「五箭齊發」方式精準對等反制，落實中國那句「談，大門敞開；打，奉陪到底」。

70多年後，時空改變，中美雙方的綜合體量已趨近，雙方多個領域互有領先，也都難以徹底擊敗對手，相互制裁累了還得坐下來談，留著中美元首最後溝通的管道，讓彼此各有台階下。

中國人民大學教授時殷弘接受中央社訪問指出，從各方面跡象來看，中國目前仍朝向下月在華盛頓舉行美中峰會前進，目前也沒有任何跡象顯示，美方排除舉行峰會的可能。