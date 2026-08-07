我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨州擴大執法 這一州無證持白卡將通報DHS

川普再限出生公民權 打擊生育旅遊…今日5件事

美大砍F-1留學簽證 環時社評：這是歧視中國留學生

記者潘維庭／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
哈佛大學校園內的學生。（路透資料照片）
哈佛大學校園內的學生。（路透資料照片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：美保守派智庫稱中國F-1留學簽證較去年同期減少34%
  • 重點二：環時社評批美方將留學政治化，藉國安名義歧視中國學生。
  • 重點三：社評指國際學生貢獻龐大，限制簽證反傷美國經濟與就業。

美國保守派智庫「移民研究中心」（Center for Immigration Studies）3日發布報告稱，去年5到8月中國學生獲發放的F-1留學簽證，相比2024年同期減少34%、給印度學生簽證數量減少60%。中國官媒環球時報5日社評批評美方，將正常留學活動政治化、武器化，以國家安全為名搞歧視性限制，該社評還指，「我們堅決反對任何對中國留學生的汙名化和歧視性對待。」

環時社評稱，該智庫報告指，限制中國留學生簽證將「惠及美國學生和國家安全」，「但留學生怎麼就威脅美國安全了？報告沒有提供任何證據」，文中列舉，去年至今，美國移民和海關執法局（ICE）逮捕外國學生，在全美留學生群體引發大範圍恐慌。其中，一些美國人呼籲保持開放以維持學術競爭力，一些人擔憂國際學生擠占就業機會。文章指，「一些人視留學生為創新動力，一些人視其為安全威脅。這是美國社會日益民粹化和陣營化的反映。」

該文稱，對中國留學生的簽證簽發量大幅下滑，非因為中國留學生出了什麼「間諜」，是美方一系列政治操作的直接結果，如面試暫停、對社群媒體全面審查、背景核查，加上對特定國家學生「加強審查」的公開表態。只是將正常留學活動「政治化、武器化」，以國家安全為名，對特定國家學生歧視性限制。

該社評列舉，美國商務部數據顯示，國際學生透過學費、生活消費，每年為美國經濟貢獻約550億美元，支撐逾40萬個就業崗位；美國國際教育工作者協會的報告稱，僅2025年秋季新生減少，就導致美國經濟損失近11億美元，減少約2.3萬個就業崗位。

同時文章指，美國總統川普曾多次公開表示「歡迎中國留學生」，還說如果沒有中國留學生，美國的大學體系將陷入困境。該社評認為，真正影響美國年輕人就業的，是產業結構、教育匹配、勞動力成本等深層次問題，而不是按規定合法學習、工作的國際學生。

文章認為，美國一些人愛拿「國家安全」說事，似乎把中國留學生擋在門外就能高枕無憂。「這種邏輯經不起推敲，安全從來不是靠封閉和自我孤立來實現的。我們堅決反對任何對中國留學生的汙名化和歧視性對待」，「當一份報告把留學生數量的下降包裝成『勝利』，並宣稱『惠及美國學生和國家安全』時，它真正暴露的，不是對方的『威脅』，而是自身的焦慮。」

精華 FAQ

  • 報告稱，去年5到8月中國學生獲發的F-1留學簽證，較2024年同期減少34%；印度學生簽證數量則減少60%。這被環時社評視為美方對特定國家學生收緊審查的結果。

  • 社評認為，美方把正常留學活動政治化、武器化，以國家安全為名施行歧視性限制，並將中國留學生汙名化。文中強調，這些簽證下滑並非因中國學生存在所謂威脅。

  • 文章引用美國數據指出，國際學生每年可貢獻約550億美元、支撐逾40萬個就業；若新生減少，還會造成近11億美元損失。社評因此認為，封閉政策不但無助安全，反而傷及經濟與學術競爭力。

簽證 留學生 中國留學生

上一則

年利率282%放債2500萬美元 港警拘黑幫25人 最小成員13歲

下一則

香港鬼才填詞人黎彼得逝 創作逾200首 許冠傑：感恩有您

延伸閱讀

F-1簽證核發量：中國減46% 印度少60%

F-1簽證核發量：中國減46% 印度少60%
簽證新規 停留期限最長4年 恐衝擊伊州大學招國際學生

簽證新規 停留期限最長4年 恐衝擊伊州大學招國際學生
上海交大、復旦都入列…美擴大科研管制 中：堅決反對

上海交大、復旦都入列…美擴大科研管制 中：堅決反對
移民專頁／簽證期限收緊 外籍學生最多4年

移民專頁／簽證期限收緊 外籍學生最多4年

熱門新聞

華為首席科學家廖恒7月25日接受近五個小時的專訪，首次公開分享他對半導體產業底層邏輯的思考。（截自B站影片）

華為首席科學家：西方晶片製程逼近物理極限 失經濟效益

2026-08-04 13:13
藝人劉樂妍近幾年已轉型為「助農主播」，她希望能因此獲得中國大陸「三八紅旗手」的榮銜。圖／取自劉樂妍個人微博

台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途

2026-08-03 10:59
劉國梁女兒在高球領域打出名號。（取材自九派新聞）

劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她

2026-08-03 06:30
73歲江蘇連雲港袁姓老翁日前搭乘高鐵，在廁所掉了金戒指，客服回應卻引發質疑。(視頻截圖)

江蘇老人高鐵如廁掉落2萬元金戒 求助…被客服1句話打發

2026-08-02 08:30
中國青年數學家王虹23日獲頒菲爾茲獎，中國科學院院士顏寧29日發文。（取材自現代快報）

中科院院士顏寧自評「我勉強算人才」：王虹才是天才

2026-07-30 02:26
胡錦濤（左）最近一次廣為人知的露面，是在2022年10月22日中共「二十大」閉幕會議中途被攙扶離席。（路透）

網瘋傳胡錦濤舉家身亡 秦楓稱被冒用：一眼假

2026-07-31 13:28

超人氣

更多 >
挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法

挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法
住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好

住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好
屬蛇靠夥伴增收入 3生肖立秋後財星轉旺

屬蛇靠夥伴增收入 3生肖立秋後財星轉旺
川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍

川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍
好市多不到7元烘焙新品「奶香療癒」 網友笑：減肥計畫泡湯

好市多不到7元烘焙新品「奶香療癒」 網友笑：減肥計畫泡湯