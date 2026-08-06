AI競爭白熱化 張一鳴喊「拒絕蒸餾」：不利用他人的輸出換排名

中國科技大廠字節跳動創辦人張一鳴近日罕見發聲，強調公司內部「拒絕蒸餾」，認為做模型應堅持長期主義，而非用別人的輸出換取一時榜單排名。（路透）

中國AI大模型競爭持續升溫之際，美國近1年來也持續指控部分中國大模型透過「蒸餾」（distillation）方式學習美國AI模型能力。中國科技大廠「字節跳動 」創辦人張一鳴 近日罕見就模型研發路線表態，強調公司內部「拒絕蒸餾」，認為做模型應堅持長期主義，而非用別人的輸出換取一時榜單排名。

澎湃新聞報導，張一鳴鮮少在旗下AI開發的Seed團隊會議上發言，但在AI競爭白熱化背景下他罕見發聲。有字節跳動內部人士透露，今年中國競爭對手開源模型快速發展，給字節跳動帶來更大壓力。在近日內部會議中，張一鳴表示，做模型要堅持長期主義、延遲滿足感，而不是利用他人的輸出換取一時榜單排名，字節跳動「應該願意為長期目標犧牲一部分短期收益」。

報導指，今年以來，中國AI大模型競爭激烈，幾乎每隔數天就有新模型發布。隨著強大的開源新模型陸續推出，字節跳動內部關於是否採用蒸餾技術的討論升溫。

據了解，字節跳動內部對開源模型嚴禁蒸餾，甚至透過API檢測等方式，在內部加強相關限制。張一鳴認為，蒸餾會干擾真正意義上的長期技術突破。

此前，美國科技媒體The Information提到，字節跳動員工表示，字節跳動不願使用蒸餾，被視為其大型語言模型落後於中國其他AI實驗室的原因之一。不過，報導也指出，字節跳動是中國主要AI公司中，唯一一家大型語言模型幾乎全部採用專有模型（閉源模型）的企業，而其他同業則多專注於開源模型。

字節跳動員工稱，Seed團隊內部關於是否應轉向蒸餾的爭論由來已久。今年，隨中國競爭對手開源模型快速進步，尤其每當中國有新的強大開源模型發布，相關討論再次升溫。蒸餾可節省大量訓練時間和算力成本，因為新模型可直接學習現有前沿模型的推理步驟，而不必完全依賴原始及篩選後的訓練資料。

與此同時，中國國產大模型競爭持續升溫，各家模型廠商加速推出新品。6日稍早，DeepSeek發布公告表示，計劃近期整體上調DeepSeek API服務定價，預計漲幅較大，具體方案將以正式通知為準。

7月31日，DeepSeek宣布DeepSeek-V4-Flash正式版API上線公測。據悉，DeepSeek-V4-Flash-0731模型結構、規模與DeepSeek-V4-Flash-preview保持一致，僅重新進行後訓練。業內人士分析，此次宣布漲價，也意味DeepSeek即將推出V4-Pro正式版，可能對整體算力調用產生影響。