美給中國留學生F-1簽證少3成多 中官媒：反對汙名化歧視

哈佛大學校園內的學生。（路透資料照片）

美國保守派智庫「移民研究中心」（Center for Immigration Studies）3日發布報告稱，去年5到8月中國學生獲發放的F-1留學簽證 ，相比2024年同期減少34%、給印度學生簽證數量減少60%。中國官媒環球時報5日社評批評美方，將正常留學活動政治化、武器化，以國家安全為名搞歧視性限制，該社評還指，「我們堅決反對任何對留學生 " rel="154511">中國留學生 的汙名化和歧視性對待。」

環時社評稱，該智庫報告指，限制中國留學生簽證將「惠及美國學生和國家安全」，「但留學生怎麼就威脅美國安全了？報告沒有提供任何證據」，文中列舉，去年至今，美國移民和海關執法局（ICE）逮捕外國學生，在全美留學生群體引發大範圍恐慌。其中，一些美國人呼籲保持開放以維持學術競爭力，一些人擔憂國際學生擠占就業機會。文章指，「一些人視留學生為創新動力，一些人視其為安全威脅。這是美國社會日益民粹化和陣營化的反映。」

該文稱，對中國留學生的簽證簽發量大幅下滑，非因為中國留學生出了什麼「間諜」，是美方一系列政治操作的直接結果，如面試暫停、對社群媒體全面審查、背景核查，加上對特定國家學生「加強審查」的公開表態。只是將正常留學活動「政治化、武器化」，以國家安全為名，對特定國家學生歧視性限制。

該社評列舉，美國商務部數據顯示，國際學生透過學費、生活消費，每年為美國經濟貢獻約550億美元，支撐逾40萬個就業崗位；美國國際教育工作者協會的報告稱，僅2025年秋季新生減少，就導致美國經濟損失近11億美元，減少約2.3萬個就業崗位。

同時文章指，美國總統川普曾多次公開表示「歡迎中國留學生」，還說如果沒有中國留學生，美國的大學體系將陷入困境。該社評認為，真正影響美國年輕人就業的，是產業結構、教育匹配、勞動力成本等深層次問題，而不是按規定合法學習、工作的國際學生。

文章認為，美國一些人愛拿「國家安全」說事，似乎把中國留學生擋在門外就能高枕無憂。「這種邏輯經不起推敲，安全從來不是靠封閉和自我孤立來實現的。我們堅決反對任何對中國留學生的汙名化和歧視性對待」，「當一份報告把留學生數量的下降包裝成『勝利』，並宣稱『惠及美國學生和國家安全』時，它真正暴露的，不是對方的『威脅』，而是自身的焦慮。」