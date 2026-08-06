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河南促消費 領導須帶頭帶薪休假 「推動全員休滿休足」

中國新聞組／北京6日電
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為刺激消費，河南要求用人單位要嚴格執行帶薪休假規定，並由領導幹部帶頭休假。圖為河...
為刺激消費，河南要求用人單位要嚴格執行帶薪休假規定，並由領導幹部帶頭休假。圖為河南洛陽龍門石窟景區暑假遊人如織景象。(中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

河南發布通知，要求各單位落實帶薪年休假，由領導帶頭休假，並鼓勵周五半天彈性離崗與錯峰休假，以促進文旅消費與職工權益保障。

河南近日發布通知指出，為「激活假期消費潛力」，要求河南省機關、團體、企業、事業單位等用人單位應嚴格執行帶薪休假規定，由領導幹部帶頭休假，「推動全員應休盡休、休滿休足」。

通知還提出，鼓勵有條件的單位優化夏季作息，試行周五下午彈性離崗，構建「周五半天＋周末＋年假」短途度假模式；確因重大項目、應急保障、節假日值守等客觀工作需要無法安排休假的，應按職工日工資收入的300%支付未休年休假工資報酬。

這份通知一出，網上一片叫好聲，不少民眾在河南省人民政府辦公廳微信公眾號「河南發布」留言稱：「太好了」、「民心所向」、「正能量，促消費」。但更多網友留言稱，「希望能落實」、「關鍵看落實」。

「河南發布」5日發布消息稱，近日，河南省委組織部、省人力資源社會保障廳、省商務廳、省文化和旅遊廳、省政府國資委、省總工會聯合發布「關於進一步推動落實職工帶薪錯峰休假的通知」，旨在加強全省職工休息休假權益保護，激活假期消費潛力，助力河南文旅強省、消費大省建設。

通知提到，用人單位應嚴格執行帶薪年休假規定，凡連續工作滿12個月的職工，不分編制、合同、勞務派遣或臨時用工，均平等享受帶薪年休假。

通知還提出，要引導職工將帶薪年假與周末、法定小長假、寒暑假、中小學春秋假等銜接，形成三至七天彈性長假，有效分散集中出行客流。

通知並指出，要宣傳「高效工作、快樂生活」理念，摒棄「不休年假才是奉獻」的錯誤職場文化。

精華 FAQ

  • 核心目的是落實職工帶薪休假權益，同時激活假期消費潛力，帶動文旅與消費市場，並透過錯峰休假分散出行客流。

  • 通知要求機關、團體、企業等單位嚴格執行帶薪年休假，連續工作滿12個月者均平等享有；同時要求領導幹部帶頭休假，推動全員應休盡休、休滿休足。

  • 若因重大項目、應急保障或節假日值守等客觀原因無法安排休假，應按職工日工資收入的300%支付未休年休假工資報酬，並鼓勵以周五半天加周末、年假組成短途度假模式。

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