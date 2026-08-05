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中國官媒批美「競爭不過就限制」 改寫魯迅名言諷「失掉自信心啦？」

記者謝守真／即時報導
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美國近期以國家安全為由，對中製人形機器人、四足機器人等先進設備祭出限制措施，中國...
美國近期以國家安全為由，對中製人形機器人、四足機器人等先進設備祭出限制措施，中國商務部等部門5日宣布反制。圖為樂聚（深圳）機器人技術有限公司，技術人員在調試一部人形機器人。(新華社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國更新海關稅號，將人形與四足機器人納入智慧仿生機器人類別。
  • 重點二：新稅號上路後，相關機器人出口半年內暴增逾5倍，引發美方焦慮。
  • 重點三：央媒批美國競爭不過就限制，並指中方已對美採取反制措施。

中美科技競爭升溫，美國近期以國家安全為由，對中製人形機器人、四足機器人等先進設備祭出限制措施，中國商務部等部門5日宣布反制。央視旗下新媒體「玉淵譚天」5日指，中國今年1月更新海關稅號，將相關機器人納入「智慧仿生機器人」類別，專屬稅號為「84798970」，新稅號落地後，相關產品出口金額半年內成長逾5倍，引發美國「大焦慮」。文章批美方「競爭不過就限制」，還改寫魯迅名言藉以挖苦，「美國人失掉自信心啦？」

玉淵譚天5日在微博發出題為「一個中國新稅號引發美國大焦慮」的文章指，近日，美國聯邦通訊委員會（FCC）針對先進機器人設備、電力逆變器等推出涉華限制性措施。5日，中國商務部等有關部門宣布，就上述美方系列涉華消極措施實施反制。此前，FCC宣布對外國製造的先進機器人實施進口限制，包括中國的人形機器人和四足機器人，理由仍是「國家安全」。

文章提到，有美國人工智慧（AI）學者近期表示，大部分美國AI研究實驗室都在使用中國機器人。文章稱，美國想用又要限制的心態，可從今年1月中國更新海關稅號觀察，當時中國專門更新了一個海關稅號，將包括人形機器人、四足機器人等列入「智慧仿生機器人」類別，專屬稅號為「84798970」。

玉淵譚天稱，新稅號落地後，中國智慧仿生機器人類目出口金額半年內增長超過5倍，「這不是爬坡，是跳漲」。研究機構數據顯示，2025年全球出貨的人形機器人中約90%來自中國製造商。今年上半年，中國機器人已出口至全球169個國家和地區。

文章指出，眼見中國機器人已賣到全球，美國還在研究「投資建廠」，「焦慮的美國政府只能限制了再說」。同時，自1月新稅號落地後，美國既是中國智慧仿生機器人出口最多的國家，也是中國機器人的第二大出口市場。「美國政府想掐斷的，恰恰是美國企業想要的。」

文章最後說，美國近來接連以各種理由打壓、制裁中國企業，其中很多都是中國科技發展的最新成果。競爭不過就限制，這樣的做法，「當得起一句：美國人失掉自信心啦？」

川普政府近期接連針對中國推出限制性措施，包括將禁止進口外國人形機器人、增列中國實體進入新疆強迫勞動制裁清單等，引發中國反擊。中國商務部5日對美國祭出5項反制措施，包括加強無人機相關兩用物項對美出口管制、將7家美國實體列入反制清單等，並揚言若美方執意推出新的限制性措施，中方將進一步反制。

精華 FAQ

  • 中國今年1月更新海關稅號，將人形機器人、四足機器人等先進設備納入「智慧仿生機器人」類別，專屬稅號為84798970，藉此統一管理並反映產業新分類。

  • 文章稱，新稅號落地後，相關產品出口金額半年內成長超過5倍，且中國機器人已賣到全球169個國家和地區，美國又是最大出口市場之一，因此出現競爭壓力。

  • 美方以國家安全為由，限制外國製造的先進機器人及部分中國相關設備；中方則於5日宣布反制，包括加強無人機相關物項出口管制，並將7家美國實體列入反制清單。

商務部 關稅

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