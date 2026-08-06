我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI競爭白熱化 張一鳴喊「拒絕蒸餾」：不利用他人的輸出換排名

「破·地獄」女星拍戲割斷臉部血管 縫逾50針 緊急宣布停工

庭上全程平靜…持刀闖中使館 日自衛隊員出庭：深感後悔

記者張鈺琪／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本陸上自衛隊現役隊員村田晃大今年3月持刀闖入中國駐日本大使館，村田5日在庭上表...
日本陸上自衛隊現役隊員村田晃大今年3月持刀闖入中國駐日本大使館，村田5日在庭上表示，對自己的行為「深感後悔」。(取材自新華日報)

AI摘要

文章摘要整理：

日本自衛隊員村田晃大闖入中國駐日大使館並持刀威脅，被起訴後在法院承認動機是想迫使中國改變外交方針，並表示深感後悔。

今年3月，日本陸上自衛隊現役隊員村田晃大持刀闖入中國駐日本大使館，遭依建築物侵入、違反槍刀法及脅迫等罪起訴。據央視報導，東京地方法院8月5日進行羈押理由說明程序，共同社報導，村田在法庭上始終顯得十分冷靜，表示其犯案動機是希望促使中國轉變強硬的外交方針，對自己的行為「正在反省，感到後悔。」

起訴書稱，今年3月24日，村田晃大攜帶刃長約18公分的刀具，翻牆闖入中國駐日本大使館，並對大使館職員說「愛國者將代替日本的神來誅殺你們」等。使館人員將他制伏後，警方以涉嫌非法侵入建築物將其逮捕。東京地方檢察廳7月27日正式起訴村田，其辯護律師曾聲請保釋，但遭法院駁回。

另據日本產經新聞報導，現年24歲的村田為陸上自衛隊3等陸尉，隸屬宮崎縣蝦野駐屯地。他5日在東京地方法院陳述時，首度說明犯案動機，稱當時是想「讓中國改變強硬的外交政策」，但也表示已對自己的行為感到反省及後悔。

報導稱，村田在庭上全程表現平靜。他說，促使自己犯案的想法「不是能夠輕易改變的」，但強調「不會再犯下同樣事件」。

村田表示，羈押期間與父母會面，也與哥哥通信，讓他的想法受到觸動。他說，自己的行為給家人及工作單位帶來極大困擾，希望為事件負責，因此「不會自殺，也不會逃跑」。

報導提到，針對起訴內容，村田承認客觀上的事實經過，但表示辯方將研究主張，其行為並不符合脅迫罪的構成要件。東京地方法院法官吉戒純一指出，綜合村田的犯案動機及經過等情況，有相當理由懷疑他可能湮滅證據或逃亡。

中國駐日使館對事件提出嚴正交涉並表示強烈抗議，日本政府方面僅由內閣官房長官和防衛大臣出面表示「遺憾」，並未道歉或提出具體問責措施。

村田晃大闖入使館時攜帶的刀具。(取材自央視新聞)
村田晃大闖入使館時攜帶的刀具。(取材自央視新聞)

精華 FAQ

  • 他在法庭上表示，犯案動機是希望促使中國改變強硬的外交政策，並非臨時起意的單純衝動；不過他也承認，自己的想法一時之間難以改變。

  • 村田說自己正在反省，對行為感到後悔，並強調不會再犯下同樣事件，也表示不會自殺或逃跑，希望為事件負責並減少對家人與單位的衝擊。

  • 東京地方法院認為村田有逃亡或湮滅證據的可能，因此駁回保釋；中國駐日使館則強烈抗議。日本政府僅表達遺憾，未道歉或提出具體問責措施。

日本 大使館

上一則

環時：對美制裁中的打手幫兇不必客氣 中方反制會更硬

下一則

連4年遭日本列最大挑戰 中強烈不滿 斥防衛白皮書虛假

延伸閱讀

日本自衛官持刀闖中國使館 庭上稱「促中國改變外交」

日本自衛官持刀闖中國使館 庭上稱「促中國改變外交」
持刀翻牆強闖陸駐日使館 日本自衛官村田晃大遭起訴

持刀翻牆強闖陸駐日使館 日本自衛官村田晃大遭起訴
日本自衛隊官員持刀闖入中國大使館 中方促嚴懲

日本自衛隊官員持刀闖入中國大使館 中方促嚴懲
奇諾岡華人撕票案 1嫌遭控重罪惡性謀殺 檢方擬求終身監禁

奇諾岡華人撕票案 1嫌遭控重罪惡性謀殺 檢方擬求終身監禁

熱門新聞

王虹領獎時的穿搭成為社群平台熱議焦點。(新華社)

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

2026-07-28 21:17
華為首席科學家廖恒7月25日接受近五個小時的專訪，首次公開分享他對半導體產業底層邏輯的思考。（截自B站影片）

華為首席科學家：西方晶片製程逼近物理極限 失經濟效益

2026-08-04 13:13
藝人劉樂妍近幾年已轉型為「助農主播」，她希望能因此獲得中國大陸「三八紅旗手」的榮銜。圖／取自劉樂妍個人微博

台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途

2026-08-03 10:59
劉國梁女兒在高球領域打出名號。（取材自九派新聞）

劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她

2026-08-03 06:30
崇太長江隧道「領航號」盾構機7月30日拍攝的施工現場。新華社

世界最大直徑高鐵盾構機「領航號」成功穿越長江

2026-07-30 11:27
中國青年數學家王虹23日獲頒菲爾茲獎，中國科學院院士顏寧29日發文。（取材自現代快報）

中科院院士顏寧自評「我勉強算人才」：王虹才是天才

2026-07-30 02:26

超人氣

更多 >
下飛機先別丟登機證 留在身邊有三用途

下飛機先別丟登機證 留在身邊有三用途
司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人

司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人
美國公民身分並非終身保障 5種情況恐遭撤銷 關鍵點...

美國公民身分並非終身保障 5種情況恐遭撤銷 關鍵點...
澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武

澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武
大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家

大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家