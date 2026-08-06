連4年遭日本列最大挑戰 中強烈不滿 斥防衛白皮書虛假

AI摘要 文章摘要整理： 日本2026年版防衛白皮書續稱中國為最大戰略挑戰，引發中方強烈不滿並向日方交涉；日本則強調美日同盟、反擊能力與區域防衛合作。

日本 政府發布「2026年版防衛白皮書」，持續將中國大陸定位為「前所未有最大的戰略挑戰」，並指大陸近年持續強化台灣周邊軍事活動；中國國防部 隨後批評日本白皮書「充斥虛假敘事」，中國對此「強烈不滿」。中國外交部5日也表示強烈不滿，已向日本提出外交交涉。

據悉從2023年起，日本「防衛白皮書」都稱中國構成「前所未有的最大戰略挑戰」。

據環球網報導，日本政府4日發布「2026年版防衛白皮書」，日媒提問中國外交部對此有何評論。中國外交部發言人林劍5日表示，日本新版防衛白皮書「再次無端抹黑指責中方，炒作所謂中國威脅，妄議台灣事務」，中方對此強烈不滿、堅決反對，「已向日方嚴正交涉」。

林劍指出，白皮書強調發展遠程進攻能力、新型作戰方式，「我們敦促日方深刻反省歷史罪責，認真汲取歷史教訓，停止為強軍擴武尋找藉口」。

日本防衛白皮書，並指出中國與俄羅斯近年持續加強聯合軍事行動，雙方戰略合作已進一步深化。

白皮書指出，因應區域安全局勢，日本將持續以美日同盟為安全保障核心，深化與澳洲、印度等理念相近國家的防衛合作，並與美軍共同運用長程飛彈等「反擊能力」，提升嚇阻與應處能力。

另據美國之音報導，這不是日本第一次對中國作出這樣的評估。事實上，從2023年起，日本「防衛白皮書」中都稱中國構成「前所未有的最大戰略挑戰」。日本防衛大臣小泉進次郎在「防衛白皮書」的發布詞中，也再次提到日美同盟是日本安全保障政策的基礎。

日本稱，中國在過去30多年裡，在「缺乏透明度的情況下，持續以高水平增加國防費」。中國的活動穿越包括尖閣諸島(中國稱釣魚島)周邊在內的東中國海、日本海，甚至西太平洋等所謂的第一島鏈，在至第二島鏈的日本周邊所有區域增加活動。