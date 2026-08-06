成本僅美1％…彭博：中8周推5個AI模型 已有可複製體系

中國科技企業阿里巴巴、月之暗面、字節跳動、DeepSeek、智譜接連推AI模型。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 彭博指出，中國科技企業在8周內密集推出5個AI大模型，顯示已形成可複製的研發體系，並以近似性能與極低成本加劇對美國的競爭。

中國科技企業阿里巴巴 、月之暗面、字節跳動 、DeepSeek、智譜在兩個月內推出五個人工智慧（AI）模型，迅速縮小與矽谷 的差距。彭博分析，去年DeepSeek大模型橫空出世是單一公司的突破，但現在中國已擁有一套可複製的體系，能夠生產接近全球前沿的大模型，加上部分產品使用成本僅為美國同級模型的1%，全球客戶正面臨選邊站的競爭壓力。

彭博報導，阿里巴巴本周發布最新大模型「千問3.8Max」，成為中國AI新品接連問世的最新代表，性能似乎可與美國競品匹敵。兩周前，月之暗面發布的「Kimi K3」則以遠低於美國對手的預算，展現出相近性能。

報導指字節跳動藉「Seedance2.5」在影音生成領域橫掃所有競爭對手；DeepSeek今夏攜「V4-Flash」強勢回歸，其價格優勢顯著；6月智譜發布「GLM-5.2」，陸企在八周內推出五款新的AI大模型。這浪潮表明，中國開發者正在逼近甚至在某些方面已超越被視為AI領軍者的美國先驅，且核心價值不僅是低價，更在於其卓越的性能。

報導引述分析，曾經單一的衝擊波，如今已演變為一股意想不到的強大力量。

諮詢公司亞洲集團合夥人陳澍直言，中美都將AI領導地位視為國家優先事項，但中方從這些剛發布的大模型，用美國總統川普的話說，絕對會感到「有更多的牌可以打」。

據報導，科技分析師、Hello China Tech帳號創始人Poe Zhao表示，自2025年1月以來最重要的變化是，中國的進步不再像是單一公司的突破，現在已經擁有一套可複製的體系生產模型。

獨立評估機構Artificial Analysis的基準測試顯示，使用DeepSeek V4 Flash執行複雜工作成本僅為0.03美元(約0.2人民幣)，使用Claude Fable 5則要3.15美元，DeepSeek V4 Flash的成本僅為Claude Fable 5的1%。當中國要價以美分計而美企以美元計費時，兩國在客戶間競爭開始發生實質變化。

亞洲集團合夥人兼數字業務主席George Chen表示，許多國家都在關注中美之間的競爭，它們現在不想選邊站，因為競爭才剛開始，美國和中國都將AI領導地位視為國家優先事項，因為這些剛發布的模型，可以讓中方用川普的話來說，有更多牌可以打。