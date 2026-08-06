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人民日報：中美需要互利共贏「合作清單」 非「覆蓋清單」

記者張鈺琪／綜合報導
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逆變器是太陽能發電系統的重要設備。(路透)
逆變器是太陽能發電系統的重要設備。(路透)

美國聯邦通信委員會（FCC）日前將外國生產的電力逆變器和先進機器人設備列入「覆蓋清單」（Covered List），相關新型號產品將無法取得認證授權，也不得進入美國市場銷售。中國官媒人民日報5日在第3版刊登「鐘聲」評論文章指，中美應當拉長的是互利共贏的「合作清單」，而不是人為設限的所謂「覆蓋清單」。

文章稱，美方措施打著「非歧視」或「國家安全」旗號，實質上是對中國企業和產品的歧視性對待與打壓，是典型的單邊霸凌行徑，是對市場經濟規則和公平競爭原則的公然扭曲。

該文指，一段時間以來，FCC一再泛化國家安全概念，持續出台並升級限制措施，「不僅嚴重損害中方正當貿易權益，也嚴重衝擊中美經貿合作根基，更嚴重擾亂全球產業鏈供應鏈穩定。」

文章表示，動用所謂「覆蓋清單」實施針對性遏制打壓，是FCC的慣用手法。2021年，FCC以「國家安全」為名，將五家中國企業的電信、視頻監控設備納入清單，此後又不斷出台限制規則，無人機、路由器等產品相繼被納入管控。

文中提及，今年4月，FCC又審議通過限制措施，擬取消未與美國簽署「互認協議」國家的檢測認證機構資質，人為抬高中國產品合規門檻。此次進一步將管控觸角延伸至新能源、先進智能製造領域，「對華科技打壓、產業遏制的意圖昭然若揭」。

該文也稱，中方始終認為，大國之間存在競爭不足為奇，但不能以競爭來定義全部中美關係。「中美之間即便有競爭，也應是相互借鑒的良性競爭，你追我趕的積極競爭，遵守規則的公平競爭。雙方應當拉長的是互利共贏的『合作清單』，而不是人為設限的所謂『覆蓋清單』。」

文章稱，「保護主義絕非發展正道，靠行政壁壘擋不住產業技術進步的腳步」，強行推進「脫鉤斷鏈」、搭建「小院高牆」，不僅阻擋不了中國產業技術迭代升級的步伐，反而會倒逼全球產業鏈供應鏈加速多元化布局，最終反噬美國自身的經濟活力與科技競爭力。

文章最後表示，「保護主義提升不了競爭力，築牆設壘換不來安全」，中方敦促美方正視兩國業界呼聲，尊重市場經濟規律和公平競爭原則，立即停止錯誤做法，撤銷相關歧視性限制措施。「如果美方一意孤行，中方將堅決予以反制。」

精華 FAQ

  • FCC日前把外國生產的電力逆變器和先進機器人設備列入「覆蓋清單」，相關新型號產品將無法取得認證授權，也不得進入美國市場銷售。

  • 文章認為美方雖打著「國家安全」或「非歧視」旗號，實際上是針對中國企業與產品的限制，違反市場經濟與公平競爭原則，屬於單邊霸凌行徑。

  • 文章強調中美應擴大互利共贏的合作空間，而非人為設限；中方敦促美方立即停止錯誤做法、撤銷歧視性限制，否則中方將堅決予以反制。

歧視 供應鏈

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