AI摘要 文章摘要整理： 環時社評稱，中方此次對美反制聚焦於直接損害中國權益的相關實體，既克制又有針對性；若美方再推新限制，中方反制將更強硬。

環球時報5日刊登題為「對美國制裁中國的打手幫兇，不必客氣」的社評指出，中方珍視中美經貿關係來之不易的穩定，但誠意應當是雙向的，信義應當是相互的。這次中方的反制措施總體上是克制的，如果美方執意出台新的對華限制性措施，中方的反制只會更硬。不會客氣，也絕不客氣。

該社評指出，8月5日，中國商務部 公布多項對美反制和出口管制措施。中方決定，將美國合規性測試公司以及應用DNA科學公司等美國實體列入反制清單，禁止中國境內組織和個人與其開展有關交易、合作。這些措施針對性明確、法律依據清晰，是捍衛國家利益和自身正當權益的堅決舉措，也是懲戒幫兇、以打促改的必要手段。

該社評稱，應用DNA科學公司和地層水庫公司長期對中國輸美產品進行有罪推定式的篩查，DNA科學公司的高管甚至公然叫囂要將新疆棉輸美量「降到零」。阿爾塔納技術公司憑藉AI技術跟蹤中國產業鏈，為美國海關執法提供「精準導航」。維泰集團炮製所謂「新疆強迫勞動」報告，所有素材均從網上拼湊。「人權在中國」組織在國際上反覆挑動涉疆、涉藏、涉港議題，是干涉中國內政、抹黑中國形象的慣犯……它們被中方依法反制，完全是咎由自取。

該社評強調，值得注意的是，此次反制沒有籠統地針對美國企業，也沒有擴大到正常經貿合作領域，而是堅持「行為與責任相對應」，將政策成本傳導給直接參與損害中國企業合法權益的相關美方主體。

該社評最後說，中美經貿關係的穩定，來自對兩國元首重要共識的切實落實。中方珍視中美經貿關係來之不易的穩定，始終以建設性態度對待中美經貿關係，但誠意應當是雙向的，信義應當是相互的。這次中方的反制措施總體上是克制的，如果美方執意出台新的對華限制性措施，中方的反制只會更硬。我們不會客氣，也絕不客氣。