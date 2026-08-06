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7美企列實體清單、管制無人機…反制美國 北京祭「克制的」5措施

中國新聞組／北京6日電
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針對美國將數十家中企列入防止維吾爾人強迫勞動法實體清單，中國祭出五項反制措施，包...
針對美國將數十家中企列入防止維吾爾人強迫勞動法實體清單，中國祭出五項反制措施，包括加強無人機相關兩用物項出口管制。（中新社）

AI摘要

文章摘要整理：

面對美國以新疆強迫勞動為由擴大限制中國企業，中國5日公布5項反制措施，將7家美國實體列入清單，並要求美方撤銷相關措施、恢復協商。

美國政府日前以涉及新疆強迫勞動為由，禁止進口43家中國企業產品。中國商務部5日宣布對美國祭出五項反制措施，包括加強無人機相關兩用物項對美出口管制、將七家美國實體列入反制清單等，並揚言，若美方執意推出新的限制性措施，中方將進一步反制。中方聲稱，這些措施總體上是「克制的」，同時要求美方立即撤銷有關措施。

綜合媒體報導，美國總統川普政府近期接連針對中國推出限制性措施，包括將禁止進口外國人形機器人、增列中國實體進入新疆強迫勞動制裁清單等，引發中國反擊。

中國5日同時公布五項對美反制措施，包括商務部宣布加強無人機及其關鍵零部件、技術對美出口管制；對相關進口列印影印辦公設備，發起對外貿易國家安全立案調查，指這些設備裝有外國系統軟體，可能影響對外貿易中的國家安全利益；以及中國國家認證認可監督管理委員會決定，即起暫停中國強制性產品認證(CCC認證)指定機構委託在美認證機構實施的工廠追蹤檢查。

商務部還發出兩道「商務部令」表示，經「國家反外國制裁工作協調機制」批准，決定將應用DNA科學公司(Applied DNA Sciences, Inc.)、地層水庫公司(Stratum Reservoir, LLC.)、阿爾塔納技術公司(Altana Technologies, Inc.)、責任商業聯盟(Responsible Business Alliance)、維泰集團(Verite Group, Inc.)、中國人權組織(Human Rights in China)等六家美國實體列入反制清單，理由是協助、支持美國涉疆非法制裁，性質惡劣。

反制措施包含禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。另外也將美國合規性測試公司(Compliance Testing LLC)列入反制清單，因該公司協助、支持美國聯邦傳播委員會(FCC)採取涉中消極措施。

商務部表示，去年10月中美元首釜山會晤以來，FCC持續泛化國家安全概念，一再推出涉中限制性措施，包括近日採取先進機器人設備、電力逆變器進口限制措施。特別是「美方置中方多次交涉於不顧」，在7月30日中美經貿牽頭人視訊通話隔日，美國國土安全部又將40多家中國實體列入「維吾爾強迫勞動預防法實體清單」，中方對此強烈不滿、堅決反對。

發言人宣稱，中方的反制措施總體上是「克制的」。中方珍視中美經貿關係來之不易的穩定。希望美方能夠與中方相向而行。中方要求美方立即撤銷有關措施，停止錯誤做法，回到通過友好協商和合作解決分歧的正確軌道上來，為維護中美建設性戰略穩定關係共同努力。

精華 FAQ

  • 中國商務部公布5項反制，包括加強無人機及關鍵零組件對美出口管制、對相關列印影印設備發起安全調查、暫停部分CCC認證工廠追檢，並將多家美國實體列入反制清單。

  • 應用DNA科學公司、地層水庫公司、阿爾塔納技術公司、責任商業聯盟、維泰集團、人權在中國等6家被列入清單，另有Compliance Testing LLC也被點名，理由是協助美方涉疆或涉中限制措施。

  • 中方發言人稱這些反制措施總體上是「克制的」，強調珍視中美經貿穩定關係，並要求美方立即撤銷有關限制措施，停止錯誤做法，回到友好協商與合作解決分歧的軌道。

新疆 商務部 川普

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