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中推「獨創性聲明」 加大半導體、光子、量子專利保護

記者陳宥菘／綜合報導
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中國國務院總理李強日前簽署國務院令，公布修訂後的「集成電路布圖設計保護條例」，自...
中國國務院總理李強日前簽署國務院令，公布修訂後的「集成電路布圖設計保護條例」，自10月15日起施行。（新華社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國修訂積體電路布圖設計條例，首次全面擴大保護範圍。
  • 重點二：新增獨創性聲明制度，強化權利界定與申請審查依據。
  • 重點三：故意侵權最高可判5倍賠償，加重半導體智財保護。

中美科技戰日益升級，中國也逐步強化科技保護。中國近日公布新版積體電路布圖設計保護條例，是條例施行25年來首次全面修訂，重點包括將電路布局的保護範圍從「半導體」擴充至「半導體＋光子＋量子」，且引入「獨創性聲明」制度，明確權利範圍界定標準，並加大侵權賠償力度。

國務院總理李強日前簽署國務院令，公布修訂後的積體電路布圖設計保護條例，自10月15日起施行。

修訂的主要內容包括：一是明確總體要求，規定積體電路布圖設計保護工作應當貫徹智財權戰略部署，擴展保護範圍，強調誠實信用；二是完善申請、審查程序，規範虛假申請，細化申請文件要求，完善駁回、撤銷程序，增加權利恢復程序；三是加強專利權保護，明確權利範圍界定標準，加大侵權賠償力度；四是促進布圖設計運用，加強公共服務，明確獎酬措施等。

此次修訂重點之一是將光子、量子等積體電路的布圖設計納入「條例」保護範圍。澎湃新聞援引國家工業信息安全發展研究中心知識產權所副所長黃蘊華分析，光子、量子等顛覆性技術不斷湧現，推動積體電路邁入「後摩爾時代」，這項調整可視為對技術發展前沿的積極回應。

修訂條文並明確，申請布圖設計登記，應當提交「布圖設計的獨創性聲明」。中國社會科學院法學研究所研究員李順德指，藉此將抽象的獨創性判斷要件（標準）轉化為可審查、可舉證的書面文件，申請登記後存入官方檔案，是判斷布圖設計是否具備獨創性的關鍵書證。

他並指，修訂前的條例雖然規定獨創性是積體電路布圖設計登記、保護的實體性要件，但判定成本高，甚至無法判定，修訂後增加「獨創性聲明」要求，用於界定、解釋複製件或圖樣中的獨創性部分，可有效解決保護範圍難以確定的現實難題。

這次修訂也加強專利權保護，使侵權賠償走向懲罰，對故意侵犯布圖設計專利權，情節嚴重最高要賠五倍賠償金。

精華 FAQ

  • 修訂後，條例不再只限於傳統半導體布圖設計，而是將保護範圍擴充到半導體、光子與量子等技術，回應後摩爾時代的發展需求，也讓新型積體電路成果納入保護。

  • 申請登記時須提交獨創性聲明，將原本抽象的獨創性判斷轉為可書面審查與舉證的文件，並存入官方檔案，有助於界定保護範圍，也降低未來認定爭議。

  • 新版條例明確權利範圍界定標準，並加大侵權賠償力度；對故意侵權且情節嚴重者，最高可判5倍賠償金，讓賠償機制更具懲罰性與嚇阻效果。

李強 國務院

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