Hugging Face執行長：中國AI最快2026年底就追上美國

AI重點 文章重點整理： 重點一： Hugging Face執行長稱，中國開源AI正快速縮小與美國差距。

Hugging Face執行長稱，中國開源AI正快速縮小與美國差距。 重點二： 他預期中國AI工具最快2026年底至2027年可追上美國。

他預期中國AI工具最快2026年底至2027年可追上美國。 重點三：中國AI產業規模已逾1.2兆元，企業數量超過6600家。

開源AI與機器學習平台Hugging Face執行長Clément Delangue近日接受美媒訪問時表示，中國正憑藉開放權重模型在人工智慧 競賽中取得領先，預期中國AI工具最快將在2026年底或2027年追上美國最先進AI實驗室的水準。另外，數據顯示，2025年中國人工智能 產業規模超1.2兆元人民幣，截至2026年6月，中國人工智能企業數量超6600家，全球占比達15%。

Delangue表示，中國目前顯然已在開源模型方面占據主導地位，原因是擁有開放合作與共享的生態系。

近幾個月來，中國開源AI模型與美國模型開發商之間的能力差距正快速縮小，也引發是否應限制相關技術取得的討論。Delangue判斷，AI網路安全將成為美國乃至全球一個龐大的市場，而在這個市場中，開源模型很可能會成為王者。

分析人士認為，中國的長期目標是在競爭中搶在美國前面，並讓世界依賴中國的軟體、硬體以及數據系統。考慮到這些利害關係，如果中國決定對某些人工智慧系統的海外訪問施加限制，它會努力在開放與管控之間尋求平衡。

另外，中國信息通信研究院3日披露，經測算，2025年中國人工智能產業規模超1.2兆元人民幣，同比增長40%。截至2026年6月，中國人工智能企業數量超6600家，全球占比達15%，已形成覆蓋基礎底座、模型框架、行業應用的完整產業體系。

中新社報導，人工智能產業鏈分為基礎層、模型框架層和應用層。2025年，中國人工智能基礎層產業規模同比增長59%，占比為38%；人工智能模型框架層規模同比增長189%，占比為7%；人工智能應用層規模同比增長22%，佔比為55%。中國人工智能產業規模高度集中，北京市、廣東省、上海市、浙江省、山東省是人工智能產業發展較為領先的省份，5省份合計占中國人工智能產業規模比重超過80%。

中國信通院指出，中國人工智能產業蓬勃發展，技術創新呈現群體性突破，進入前所未有的活躍期。中國人工智能大模型、智能體、人工智能芯片等技術加速迭代，產品形態不斷豐富，應用範圍逐步拓展，加速人工智能由虛入實」，深度重構全球生產力的地理版圖與產業鏈骨架。