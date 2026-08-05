38年來首次 中國科學家王勁松獲COSPAR空間科學大獎

氣象局研究員王勁松近日榮獲威廉·諾德伯格獎章。這也是該獎章自1988年設立以來，首次有中國中國科學家獲此殊榮。(取材自觀察者網)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 王勁松獲COSPAR威廉·諾德伯格獎章，成首位中國得主。

王勁松獲COSPAR威廉·諾德伯格獎章，成首位中國得主。 重點二： 他主導空間天氣業務體系與風雲衛星應用，成果獲國際認可。

他主導空間天氣業務體系與風雲衛星應用，成果獲國際認可。 重點三：相關技術已支援北斗、嫦娥、天問等重大航天工程。

近期舉辦的第46屆國際空間研究委員會（COSPAR）科學大會上，中國氣象局研究員王勁松榮獲威廉·諾德伯格獎章。這也是該獎章自1988年設立以來，首次有中國科學家獲此殊榮，並同步獲得一顆小行星命名。中國科學家的獲獎代表空間科學與應用領域研究成果獲得國際學術界高度認可。

COSPAR是國際科學理事會下屬的重要國際學術組織。威廉·諾德伯格獎章是COSPAR設立的重要科學獎項之一，每兩年頒發一次，自2022年起每屆授予兩位科學家。今年的另一位獲獎者是美國國家航空航天局日球物理首席科學家大衛·西貝克。

公開資料顯示，王勁松現任國家衛星氣象中心（國家空間天氣監測預警中心）主任、風雲氣象衛星工程總設計師。他主持創建了國家級空間天氣業務體系，推動了風雲氣象衛星持續發展與全球化應用。值得注意的是，王勁松自大學到博士學位都在北京取得，是本土博士。

央視報導，王勁松牽頭在非定向平台高精度太陽成像、大視場極光成像、寬能譜全向粒子探測、強背景弱信號氣輝探測等方面取得系統性技術突破；提出了認識和模擬日地系統耦合的新機制新方法，主導研發了中國第一代空間天氣數值預報系統以及全球首個空間天氣鏈式預報AI模型「風宇」。

此外，王勁松創新提出衛星效能體系「三元五級」架構，成為風雲氣象衛星發展規劃、設計研製和應用服務的新的理論框架；主持突破多星協同時空敏捷觀測、海量異構星地資源實時處理等技術，首次實現風雲氣象衛星高效協同觀測調度與分鐘級智慧在線服務。

王勁松的研發成果正在中國氣象界落地，以風雲衛星星座為核心、融合近百個地面台站的空間天氣業務監測系統，使中國成為除美國外唯一具備日地空間天氣全鏈業務監測能力的國家，相關技術廣泛應用到北斗、嫦娥、天問、誇父等重大航天工程；中國空間天氣業務系統在世界氣象組織（WMO）和國際民航組織（ICAO）聯合評估中獲全球唯一全A成績；實現氣象衛星業務應用的國省市縣全線貫通，風雲氣象衛星數據應用到139個國家和地區，相關技術融入中國氣象智能預警方案「媽祖」等。

中國科學家王勁松（中）榮獲威廉·諾德伯格獎章。(取材自觀察者網)