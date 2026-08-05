新聞分析／「治亂象」不只「百日行動」中共動員：從嚴治國

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中共啟動跨年治亂象，從五中延伸至廿一大前。

中共啟動跨年治亂象，從五中延伸至廿一大前。 重點二： 軍方整肅最受矚目，聚焦反腐、軍事治理與備戰。

軍方整肅最受矚目，聚焦反腐、軍事治理與備戰。 重點三：掃黑、金融、婚介等多領域同步展開全面整治。

中共 現任和退休 的主要領導人都已到北戴河休假，看上去8月無大事，實則已開始全域性「治亂象」。全域即全地域、全領域。大規模「治亂象」，不只是中共五中前的「百日行動」，而要跨年 ，即一步跨到明年中共廿一大前。北京政治觀察者說，中共五中要「從嚴治黨」，經內部動員要變成「從嚴治國」。

10月五中前、甚至明年下半年廿一大前，最具代表性的「治亂象」，是「全國掃黑除惡專項鬥爭」，但最受關注的是軍方整治行動。

軍方整肅行動受關注，與三個日子有關。一是今年8月1日是解放軍建軍99年，來年即建軍百周年，那是中共一早定的「三個百年」政治大日子之一。第二個日子即預定10月的五中，這次全會預定要交待張又俠等中央軍委、中央政治局委員的調查報告。因此軍隊的大事也是五中的大事，此前要完成階段性清理和整肅。三是預定一年後的廿一大，中央軍委的重組，要在那次大會前做出最後準備。

軍方透出消息，年內工作方向是三件大事，一是深入推進反腐敗鬥爭；二是軍事治理，主要朝建軍百年奮鬥目標及基本實現國防和軍隊現代化目標；三是鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，即時刻準備打仗。

回看全國掃黑除惡專項鬥爭，中共每有重大政治會議，會有類似安排，但今次明確由中共中央、國務院部署並為期一年，意味這次「鬥爭」不只是政法部門之事，而是最高層級部署的全國性安排。行動持續到廿一大前才收兵。按其部署，行動要在嚴打傳統黑惡勢力基礎上，重點整治依託網路平台、以「軟暴力」實施的有組織犯罪；要深挖徹查黑惡勢力背後「保護傘」。

在「槍桿子」軍隊和「刀把子」政法系統動起來後，其他方面也啟動「治亂象」。經濟方面由金融監管總局、中國人民銀行、證監會等發布健全金融機構治理實施意見。更受關注的是，治理金融亂象中，強調差異化監管、搭防火牆、終身問責。

社會層面「治亂象」，民政部、網信辦、公安部、市場監管總局等發布整治婚介機構亂象專項行動，從7月到來年2月。另在文化、意識形態、社會生活等各層面行動陸續有來，全面整治的圖景將在方方面面展開。