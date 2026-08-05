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日防衛省證實：中俄艦隊歷時3周 繞航日本列島1圈

中國新聞組／北京5日電
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中俄海軍海上聯合巡航期間，中方艦艇進行航行補給。（新華社）
中俄海軍海上聯合巡航期間，中方艦艇進行航行補給。（新華社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中俄聯合編隊歷時近3周，幾乎繞行日本列島一圈。
  • 重點二：日本稱中俄巡航疑在測試日美警戒監控與反應能力。
  • 重點三：日本防衛白皮書首度稱中國為前所未有的最大戰略挑戰。

日本防衛省近日證實，由中國3艘軍艦與俄羅斯1艘艦艇組成的聯合編隊，歷時近3周完成幾乎繞行日本列島一圈的航行，日前再穿越對馬海峽返回東海，引發日本高度警戒。巧合的是，日本政府4日同步公布2026年版「防衛白皮書」，首度以「前所未有的最大戰略性挑戰」形容中國軍事動向，凸顯東亞安全局勢持續升溫。對此，中國國防部批評日本炒作「中國威脅論」，只是為擴充軍備尋找藉口。

據日本防衛省統合幕僚監部公布的消息，3艘中國海軍艦艇於2日晚間航經長崎縣對馬東北方約50公里海域，並於3日穿越對馬海峽南下進入東海，日本海上自衛隊則派出艦艇及巡邏機全程監控。

日媒指出，這支艦隊早在7月16日便與1艘俄羅斯海軍護衛艦穿越沖繩附近的宮古海峽進入太平洋，隨後一路沿日本東岸北上，航經千葉縣犬吠埼外海，距離東京僅約200公里，再經北海道與庫頁島間的宗谷海峽進入日本海，最後穿越對馬海峽返回東海，幾乎完成繞行日本列島一圈。

值得注意的是，編隊中的052D型飛彈驅逐艦「開封艦」，7月曾在日本沖之鳥島周邊專屬經濟區（EEZ）內進行機槍射擊訓練。中國則主張，沖之鳥僅屬岩礁，不符合「聯合國海洋法公約」對島嶼的定義，因此不承認日本對相關海域主張的EEZ權利。

有日本分析人士稱，此次中俄聯合巡航從南方進入太平洋，再由東、北、西方向環繞日本列島，被形容為一條「一筆畫」航線，不僅展現遠海航行能力，也有測試日美警戒監控體系反應能力的意味。

就在艦隊完成巡航之際，日本防衛相小泉進次郎4日在內閣會議上提交2026年版「防衛白皮書」。內容指出，中國航空母艦及海軍艦艇在太平洋活動日益頻繁，並直言中國軍事動向已成為日本「嚴重關切事項」，更是「前所未有的最大戰略性挑戰」。

此外，白皮書也將中俄持續深化戰略合作列為重大關切事項，並指出北韓與俄羅斯軍事合作快速發展，同樣值得密切關注。日本政府認為，面對日益複雜的安全環境，將持續深化與美國及其他理念相近國家的合作，提升嚇阻與防衛能力。

對於日方最新表述，中國國防部發言人陳曦4日發表聲明強烈反駁，批評日本新版「防衛白皮書」充斥虛假敘事，大肆渲染所謂「中國威脅」，實際上是替自身增加防衛預算、發展遠程打擊能力及推動軍事擴張尋找藉口。中方並敦促日本停止干涉中國內政，不要在「再軍事化」道路上越走越遠。

日本防衛相小泉進次郎在4日的內閣會議上報告了2026年版《防衛白皮書》。(取材自...
日本防衛相小泉進次郎在4日的內閣會議上報告了2026年版《防衛白皮書》。(取材自NHK)

精華 FAQ

  • 編隊先由宮古海峽進入太平洋，沿日本東岸北上，經犬吠埼外海、宗谷海峽進入日本海，最後穿越對馬海峽返回東海，幾乎繞行日本列島1圈。

  • 日本分析人士認為，這條從南、東、北到西的航線展現中俄遠海航行能力，也可能用來測試日美警戒監控體系的反應速度，因此日方全程派艦機監控。

  • 日本白皮書首度稱中國軍事動向是「前所未有的最大戰略性挑戰」；中國國防部則批評日方渲染「中國威脅論」，指其為擴軍與發展打擊能力找藉口。

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