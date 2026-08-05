我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密西根民主黨參議員初選 開票91% 薩依德暫時領先史蒂文斯

48小時內見分曉 川普：美伊討論非常好 荷莫茲不開就出重拳

南韓賭場「喜迎中客」 中使館不滿：海外賭博也違法

中國新聞組／北京5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
韓國仁川天堂城（Paradise City）距離仁川國際機場僅約10分鐘車程，裡...
韓國仁川天堂城（Paradise City）距離仁川國際機場僅約10分鐘車程，裡面有僅限外國人進場的賭場。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國遊客回流南韓賭場，被視為業者重要成長動力。
  • 重點二：中國駐韓大使館批評韓媒宣傳賭博，稱海外參賭也違法。
  • 重點三：南韓賭場業者期待免簽擴大，帶動中國旅客與獲利。

中日關係陷入僵局，不少中客轉向南韓旅遊，南韓媒體與券商指，中國遊客已重新成為南韓外國人專用賭場最重要的增長引擎之一，甚至是市場最關注的增長動力。中國駐韓大使館對此表示「深感震驚，堅決反對」，並強調中國公民在海外參與賭博也是違法行為。

南韓新韓證券指，南韓三大外國人專用賭場運營商：Paradise、Lotte Tour Development、GKL未來獲利很大程度取決於中國旅客的增加，尤其若南韓進一步擴大對中國旅客免簽，將形成新的成長催化劑。

中國駐韓大使館微信公眾號三日晚間發布，該館負責領僑事務的參贊唐亮在韓國時報發表題為「己所不欲，勿施於人」署名文章，針對韓媒宣揚中國遊客是賭場核心增長動力進行批駁。

唐亮稱，孔子說「己所不欲，勿施於人」，賭博嚴重危害社會法治、敗壞公序良俗，是國際社會普遍共識。南韓法律嚴格限制本國公民參與賭博，明令禁止本國國民進入絕大部分賭場。中國法律更是對賭博實行「零容忍」，中國公民在海外參與賭博也是違法行為。

唐亮提到，南韓賭場專門面向外國人特別是中國人進行招攬營銷，一些媒體將此作為所謂「經濟增長動力」而公開宣揚，這種做法十分不妥。近年，南韓賭場涉中國公民的負面案件時有發生，甚至有中國留學生因欠下巨額賭債而輕生。希望韓方從中韓友好關係出發，嚴格規範賭場經營，杜絕針對中國遊客的招賭行為。

南韓總統李在明去年6月4日就職後，南韓隨即於同年9月29日起，試行中國團體遊客免簽政策。

精華 FAQ

  • 因中日關係緊張，部分中國旅客轉向南韓，加上免簽政策可能擴大，市場認為中國遊客將成為 Paradise、Lotte Tour Development 與 GKL 的主要成長來源。

  • 大使館表示深感震驚、堅決反對，認為賭博危害社會法治與公序良俗，不應把招攬中國遊客賭博包裝成經濟增長動力，呼籲韓方嚴格規範。

  • 文中引述唐亮說法指出，中國對賭博採取零容忍態度，因此中國公民即使在海外參與賭博也屬違法，並提醒南韓賭場應避免針對中國遊客招賭。

南韓 大使館

上一則

日防衛省證實：中俄艦隊歷時3周 繞航日本列島1圈

下一則

Fun Coffee投資進軍香港 年回報278% 騙234人逾1200萬美元

延伸閱讀

槓桿ETF掀暴漲暴跌散戶慘 南韓股市如何淪為「賭場」？

槓桿ETF掀暴漲暴跌散戶慘 南韓股市如何淪為「賭場」？
泰警突襲飯店破獲中國灰色產業 涉賭博毒品性交易

泰警突襲飯店破獲中國灰色產業 涉賭博毒品性交易
返還文物領域首次政府間合作 南韓贈還中國一對清代石獅

返還文物領域首次政府間合作 南韓贈還中國一對清代石獅
紐約州控Kalshi無牌賭博 要求停業追繳不法所得

紐約州控Kalshi無牌賭博 要求停業追繳不法所得

熱門新聞

王虹領獎時的穿搭成為社群平台熱議焦點。(新華社)

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

2026-07-28 21:17
藝人劉樂妍近幾年已轉型為「助農主播」，她希望能因此獲得中國大陸「三八紅旗手」的榮銜。圖／取自劉樂妍個人微博

台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途

2026-08-03 10:59
華為首席科學家廖恒7月25日接受近五個小時的專訪，首次公開分享他對半導體產業底層邏輯的思考。（截自B站影片）

華為首席科學家：西方晶片製程逼近物理極限 失經濟效益

2026-08-04 13:13
劉國梁女兒在高球領域打出名號。（取材自九派新聞）

劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她

2026-08-03 06:30
崇太長江隧道「領航號」盾構機7月30日拍攝的施工現場。新華社

世界最大直徑高鐵盾構機「領航號」成功穿越長江

2026-07-30 11:27
中國青年數學家王虹23日獲頒菲爾茲獎，中國科學院院士顏寧29日發文。（取材自現代快報）

中科院院士顏寧自評「我勉強算人才」：王虹才是天才

2026-07-30 02:26

超人氣

更多 >
美公民帶2.2萬現金未申報遭CBP沒收並撤銷Global Entry

美公民帶2.2萬現金未申報遭CBP沒收並撤銷Global Entry
美國生活開銷太貴 婦人遠赴葡萄牙退休迄今已5年

美國生活開銷太貴 婦人遠赴葡萄牙退休迄今已5年
華為首席科學家：西方晶片製程逼近物理極限 失經濟效益

華為首席科學家：西方晶片製程逼近物理極限 失經濟效益
入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少

入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少
獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡

獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡