南韓賭場「喜迎中客」 中使館不滿：海外賭博也違法
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中日關係陷入僵局，不少中客轉向南韓旅遊，南韓媒體與券商指，中國遊客已重新成為南韓外國人專用賭場最重要的增長引擎之一，甚至是市場最關注的增長動力。中國駐韓大使館對此表示「深感震驚，堅決反對」，並強調中國公民在海外參與賭博也是違法行為。
南韓新韓證券指，南韓三大外國人專用賭場運營商：Paradise、Lotte Tour Development、GKL未來獲利很大程度取決於中國旅客的增加，尤其若南韓進一步擴大對中國旅客免簽，將形成新的成長催化劑。
中國駐韓大使館微信公眾號三日晚間發布，該館負責領僑事務的參贊唐亮在韓國時報發表題為「己所不欲，勿施於人」署名文章，針對韓媒宣揚中國遊客是賭場核心增長動力進行批駁。
唐亮稱，孔子說「己所不欲，勿施於人」，賭博嚴重危害社會法治、敗壞公序良俗，是國際社會普遍共識。南韓法律嚴格限制本國公民參與賭博，明令禁止本國國民進入絕大部分賭場。中國法律更是對賭博實行「零容忍」，中國公民在海外參與賭博也是違法行為。
唐亮提到，南韓賭場專門面向外國人特別是中國人進行招攬營銷，一些媒體將此作為所謂「經濟增長動力」而公開宣揚，這種做法十分不妥。近年，南韓賭場涉中國公民的負面案件時有發生，甚至有中國留學生因欠下巨額賭債而輕生。希望韓方從中韓友好關係出發，嚴格規範賭場經營，杜絕針對中國遊客的招賭行為。
南韓總統李在明去年6月4日就職後，南韓隨即於同年9月29日起，試行中國團體遊客免簽政策。
因中日關係緊張，部分中國旅客轉向南韓，加上免簽政策可能擴大，市場認為中國遊客將成為 Paradise、Lotte Tour Development 與 GKL 的主要成長來源。 大使館表示深感震驚、堅決反對，認為賭博危害社會法治與公序良俗，不應把招攬中國遊客賭博包裝成經濟增長動力，呼籲韓方嚴格規範。 文中引述唐亮說法指出，中國對賭博採取零容忍態度，因此中國公民即使在海外參與賭博也屬違法，並提醒南韓賭場應避免針對中國遊客招賭。
精華 FAQ
因中日關係緊張，部分中國旅客轉向南韓，加上免簽政策可能擴大，市場認為中國遊客將成為 Paradise、Lotte Tour Development 與 GKL 的主要成長來源。
大使館表示深感震驚、堅決反對，認為賭博危害社會法治與公序良俗，不應把招攬中國遊客賭博包裝成經濟增長動力，呼籲韓方嚴格規範。
文中引述唐亮說法指出，中國對賭博採取零容忍態度，因此中國公民即使在海外參與賭博也屬違法，並提醒南韓賭場應避免針對中國遊客招賭。
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