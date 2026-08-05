南韓賭場「喜迎中客」 中使館不滿：海外賭博也違法

韓國仁川天堂城（Paradise City）距離仁川國際機場僅約10分鐘車程，裡面有僅限外國人進場的賭場。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國遊客回流南韓賭場，被視為業者重要成長動力。

中國遊客回流南韓賭場，被視為業者重要成長動力。 重點二： 中國駐韓大使館批評韓媒宣傳賭博，稱海外參賭也違法。

中國駐韓大使館批評韓媒宣傳賭博，稱海外參賭也違法。 重點三：南韓賭場業者期待免簽擴大，帶動中國旅客與獲利。

中日關係陷入僵局，不少中客轉向南韓 旅遊，南韓媒體與券商指，中國遊客已重新成為南韓外國人專用賭場最重要的增長引擎之一，甚至是市場最關注的增長動力。中國駐韓大使館 對此表示「深感震驚，堅決反對」，並強調中國公民在海外參與賭博也是違法行為。

南韓新韓證券指，南韓三大外國人專用賭場運營商：Paradise、Lotte Tour Development、GKL未來獲利很大程度取決於中國旅客的增加，尤其若南韓進一步擴大對中國旅客免簽，將形成新的成長催化劑。

中國駐韓大使館微信公眾號三日晚間發布，該館負責領僑事務的參贊唐亮在韓國時報發表題為「己所不欲，勿施於人」署名文章，針對韓媒宣揚中國遊客是賭場核心增長動力進行批駁。

唐亮稱，孔子說「己所不欲，勿施於人」，賭博嚴重危害社會法治、敗壞公序良俗，是國際社會普遍共識。南韓法律嚴格限制本國公民參與賭博，明令禁止本國國民進入絕大部分賭場。中國法律更是對賭博實行「零容忍」，中國公民在海外參與賭博也是違法行為。

唐亮提到，南韓賭場專門面向外國人特別是中國人進行招攬營銷，一些媒體將此作為所謂「經濟增長動力」而公開宣揚，這種做法十分不妥。近年，南韓賭場涉中國公民的負面案件時有發生，甚至有中國留學生因欠下巨額賭債而輕生。希望韓方從中韓友好關係出發，嚴格規範賭場經營，杜絕針對中國遊客的招賭行為。

南韓總統李在明去年6月4日就職後，南韓隨即於同年9月29日起，試行中國團體遊客免簽政策。