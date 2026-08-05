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北大研究員：商業採購當籌碼 北京擬牽制美對台軍售

記者林則宏／綜合報導
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：周波稱北京可將商業採購當籌碼，牽制美國對台軍售。
  • 重點二：若美續售台武器，大陸可能拒履行波音、牛肉等協議。
  • 重點三：他強調大陸仍盼和平統一，但不排除必要時動用武力。

北京清華大學戰略與安全研究中心研究員、解放軍前大校周波接受南華早報專訪時表示，他認為中國大陸仍然真誠地希望和平統一；大陸希望兩岸正常交流，但台灣當局卻害怕這種交流。至於如果美國繼續對台軍售，他預期大陸可能會採取三種應對措施，包含不履行對美商業協議，這顯示北京對美採購，已成為其在台灣問題上的籌碼。

針對今年五月川習會後美國對台軍售問題，周波認為，從現在開始，美國對台軍售將變得愈來愈困難。如果美國繼續對台軍售，預期大陸可能會採取三種應對措施。

首先，如果大陸認為美國違反一個中國原則，可以選擇不履行對美國所做的某些承諾，包括商業協議。這可能涉及波音飛機、牛肉和黃豆等產品。這些產品對大陸來說並非不可或缺。其次，大陸可能採取更廣泛的反制措施。最後，大陸可能會在台灣周邊地區進行愈來愈頻繁、愈來愈複雜的軍事演習，以消耗對方的能量。

他表示，最終美國將不得不思考一個根本性的問題：即使對台軍售利潤豐厚，但其風險遠大於收益，那麼對台軍售的實際好處究竟是什麼？

周波在專訪中被問及，一些評估將解放軍2027年建軍百年目標與台灣問題連結，他表示，「我認為中國政府仍然真誠地希望和平統一」。周波說，這點不僅體現在中國領導人的談話中，也體現在國民黨主席鄭麗文訪問北京期間，雙方不僅握手寒暄，大陸還推出了十項惠台措施。「這些措施當然是為了台灣人民的利益，而且必然是經過精心準備的。這意味著它們並非一朝一夕就能想出來的」。

關於2027年的討論，周波說，值得注意的是，過去十年左右，許多美國將領都做出相互矛盾的預測。他認為提出這種論點完全是不負責任的。美國政府高層對於2027年台灣問題也存在分歧，例如美國防部長赫塞斯關於台海局勢的言論，就幾乎與他的前任奧斯丁在香格里拉對話上的說法截然相反。

周波說，大陸並沒有放棄在某些情況下可能需要使用武力的可能性，這些情況在大陸法律中已有明確規定。儘管如此，他認為和平統一仍然是最終目標。

精華 FAQ

  • 他預期大陸可能採取3種反制，包括不履行部分對美商業承諾、擴大更廣泛的反制措施，以及在台灣周邊增加更頻繁且更複雜的軍事演習。

  • 他點名波音飛機、牛肉和黃豆等對美採購項目，認為這些商品對大陸並非不可或缺，因此可在美國對台軍售升高時，作為北京施壓的工具。

  • 他認為把解放軍2027年建軍百年目標直接連結台灣問題並不負責任，並強調大陸雖保留必要時使用武力的可能，但最終目標仍是和平統一。

解放軍 軍售 川習會

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