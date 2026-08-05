「收入改善不及預期」北京當局罕承認經濟有「溫差」

AI重點 文章重點整理： 重點一： 官方刊文承認宏觀數據與民眾體感之間存在「溫差」

官方刊文承認宏觀數據與民眾體感之間存在「溫差」 重點二： 經濟新舊動能轉換，導致就業與收入出現結構性分化。

經濟新舊動能轉換，導致就業與收入出現結構性分化。 重點三：外界認為縮小溫差不易，現行政策仍未見明顯轉向。

中共 中央機關刊物「求是」近日刊文指，一些經營主體和居民直觀感受到就業競爭加劇、收入改善不及預期，宏觀總量與微觀體感間存在「溫差」。香港 明報評論認為，這可視為官方承認並直面經濟「溫差」。儘管中國近年ＧＤＰ增長率大致維持在5%左右，但現實生活中卻是生意難做、內捲劇烈、失業率 上升、收入減少，怨聲載道不絕。

最新一期「求是」刊登題為「如何看待宏觀數據與微觀感受溫差」文章，形容宏觀數據是經濟「體溫計」，微觀感受是百姓「體感溫度」，都是真實的，只是測量維度不同。文章稱，辯證看待不同維度下的「溫差」，才能準確把握經濟全景，不被局部體感偏差放大焦慮、帶偏預期。

文章認為「溫差」存在的更深層原因，在於大陸經濟正處於新舊動能轉換的關鍵期，經濟運行呈現明顯的結構性分化。新技術、新產業冒出來，舊行業、舊職位就要收縮調整。新與舊不可能無縫切換，中間必然有「青黃不接」的時間差。

明報分析，該文可視為官方承認「溫差」、直面「溫差」。不過要真正縮小「溫差」並不容易。中央政治局會議上周提出「及時謀畫出台務實管用的增量政策」，但未顯露緊迫感或重大政策轉向的跡象，也看不出有支持消費和收入的良方妙藥。

明報提及，去年底財新網曾刊登西京研究院院長趙建撰寫的「經濟溫差之謎」，形容中國經濟呈現極致「冰火兩重天，溫差體感極大」。文章認為主因是連續三年房價調整，造成上百兆元財富縮水，家庭平均縮水50萬元。該文當時刊出後，很快遭刪除。