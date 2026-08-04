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中再批菲律賓挑釁 解放軍連6天在南海演訓

中國新聞組／北京4日電
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針對菲律賓畫設民主礁領海基線，共軍連續多日在南海演訓。圖為共機巡航。(取材自央視...
針對菲律賓畫設民主礁領海基線，共軍連續多日在南海演訓。圖為共機巡航。(取材自央視新聞)

中菲南海爭端升高，解放軍繼1日在民主礁（中國大陸稱黃岩島）海空域演訓後，三亞海事局發布航行警告，8月3日至7日每日5時至24時，8月8日7時至18時，連六天南海部分海域進行軍事訓練。從公告座標，此次演訓區域在海南島東南方外海，距民主礁約940公里。

菲律賓在民主礁畫設領海基線，台灣國民黨文傳會主委陳以信昨批評，外交部回應輕描淡寫、不痛不癢，賴政府守護南海主權竟變成三不敢：「不敢點名、不敢交涉、不敢行動。」民進黨立院黨團則緩頰稱，涉及主權，我方當然會確保自己利益。

台灣外交部重申，中華民國對南海諸島及其相關海域的主權立場一貫明確，沒有改變；政府將持續密切關注相關情勢，堅定捍衛國家主權與海洋權益，並呼籲各方保持克制，避免升高衝突。

陳以信呼籲賴清德總統、外交部長林佳龍不要神隱，立即向菲律賓提出嚴正交涉，舉行國安會議研商策略，「賴清德護南海主權，不能連一張嘴都沒有」。民進黨團幹事長莊瑞雄說，南海島礁涉及中華民國政府主權，我方當然會確保自己的利益；雖然中華民國政府對維護主權方式有所不同，但立場一樣堅定。

解放軍報昨再發表「鈞聲」評論稱，中方相關舉措與行動是針對當前菲方在南海侵權挑釁行徑的嚴正警告，展示中國維護黃岩島主權和海洋權益的堅定決心。

精華 FAQ

  • 三亞海事局公告顯示，8月3日至7日每日5時至24時，8月8日7時至18時，南海部分海域將進行連6天軍事訓練，顯示中方近期在該區持續加強軍事存在。

  • 解放軍報指稱，相關舉措是針對菲方在南海的侵權挑釁行徑，意在對外展示中國維護黃岩島主權與海洋權益的決心，也凸顯雙方緊張升高。

  • 外交部強調中華民國對南海諸島主權立場未變，將持續關注並捍衛權益；國民黨則批評政府回應太弱，民進黨團則稱會確保自身利益、立場同樣堅定。

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