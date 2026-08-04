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曝遭中國「邊控」2年 鄧聿文：到機場才知、護照被沒收

記者張鈺琪／綜合報導
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中國即將於9月15日起施行的新出境入境管理規定明定，對依法決定不准出境的人員，若...
中國即將於9月15日起施行的新出境入境管理規定明定，對依法決定不准出境的人員，若有可能影響國家安全、刑事案件偵查等情形的，可不告知當事人。(新華社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：鄧聿文自述2014年曾遭中國邊控2年。
  • 重點二：他到機場才知被限制出境，護照還一度被沒收。
  • 重點三：中國新出境入境規定要求可不告知當事人邊控理由。

中國將自9月15日起實施新的出境入境管理規定。旅美中國時政評論員鄧聿文自述，他自2014年起曾遭限制出境長達2年，期間護照一度被沒收。他批評，「邊控」最大的問題就是「你都不知道被誰邊控，什麼時候被邊控的」。

鄧聿文8月3日在社群平台「X」的個人帳號發文指出，近期網路上很多人都在討論中國即將實施的新出境入境管理規定，認為「邊控」適用範圍擴大、執行更隨意了。這讓他想起自己2014年遭「邊控」的經歷。他表示，自己整整被「邊控」2年，期間護照一度被沒收。

所謂「邊控」，即由有關部門對特定人士採取限制出入境措施。鄧聿文稱，「邊控最大的問題就是，你都不知道被誰邊控，什麼時候被邊控的，哪一天你去機場，突然告訴你被邊控了，我當時就是這種情況」。

他表示，自己後來向負責監控他的國保人員反映，對方查詢後告知，是北京國安下令對他採取「邊控」。其後，對他的監控進一步升級，改由國安直接接手，他的護照也被要求上繳。

鄧聿文稱，國安後來見他變得「老實」了，可能確實認為他對「黨國利益」危害不大，再攔他也出不了什麼業績，在向他下達幾點「不准這、不准那」的指示後，歸還護照並解除「邊控」。

他表示，當時的國保及國安人員雖將他視為對立面，但似乎還願意聽他申訴；如果是現在，即便當事人按照要求「不折騰了」，恐怕也未必會解除「邊控」。而如果不知道是誰下令邊控的，「估計就得一直拖到政權換人吧」。

中國新的出境入境管理規定第6條明定，對依法決定不准出境的人員，決定機關應當按照規定及時通知移民管理機構執行，並向當事人書面告知不准出境的事實、理由、依據和救濟途徑；有可能影響國家安全、刑事案件偵查等情形的，可以不告知當事人。

精華 FAQ

  • 因為中國9月15日將實施新的出境入境管理規定，外界擔心邊控範圍與執行更隨意；他因此回顧自己2014年遭邊控2年的遭遇，提醒問題在於當事人常不知何時、被誰下令限制出境。

  • 他表示自己是到了機場才突然被告知無法出境，當時並不知道已被列入限制名單。之後他向監控他的國保人員查問，才得知是北京國安下令，護照也隨後被要求上繳。

  • 新規第6條明定，決定不准出境者原則上應書面告知事實、理由、依據與救濟途徑，但若涉及國安或刑偵等情形，也可以不告知當事人，這被視為可能讓邊控更具不透明性。

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