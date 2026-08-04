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全球市占破8成 中國海工裝備連8年穩居世界首位

中國新聞組／北京4日電
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中國首座海上移動式多功能措施平台「海洋石油283」從青島西海岸新區啟運。(新華社...
中國首座海上移動式多功能措施平台「海洋石油283」從青島西海岸新區啟運。(新華社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國海工裝備新接訂單年增121.9%，市占逾8成居全球首位。
  • 重點二：上半年海洋經濟總值達5.5兆元，較去年同期成長5.1%
  • 重點三：高端海工與造船業持續領先，部分船企訂單已排至2029年後。

自然資源部3日發布今年上半年海洋經濟統計數據顯示，中國海洋工程裝備新接訂單金額同比增長121.9%，占全球市場份額八成以上，國際市場份額已連續8年保持全球首位。同期，「海洋石油283」、「海風之心」等多項高端海工裝備完成建造，產業規模及技術實力穩步提升。

香港文匯報報導，數據顯示，上半年中國海洋生產總值達5.5兆元人民幣，同比增長5.1%，高於國內生產總值增速0.4個百分點，占國內生產總值比重7.9%。海洋工程裝備指開發、利用及保護海洋資源所需的高技術工程裝備，包括鑽井平台、海上風電船、深海探測器等，屬國家戰略性新興產業；「十五五」規劃綱要提出，將鞏固提升海洋裝備製造業優勢，做強做優高端船舶和海洋工程裝備基地。

海洋船舶工業方面，上半年新接訂單量、造船完工量、手持訂單量三大指標，同比分別增長105.2%、34.8%和37.1%，分別占世界市場份額73.9%、55.4%和63.3%，持續保持全球領先地位。船舶產品結構同步優化，上半年交付萬箱以上大型集裝箱船、超大型原油船、大型液化天然氣運輸船等各類船型超40艘；目前船企生產任務飽滿，部分企業訂單已排至2029年以後。

報導指出，高端海工裝備建造成果方面，中國首座海上移動式多功能措施平台「海洋石油283」已交付，全球單機容量最大的16兆瓦漂浮式海上風電平台「三峽領航號」開始安裝，世界規模最大海上換流站「海風之心」完成安裝，全球首座16兆瓦張力腿浮式風電平台「海油安瀾號」已順利出港。中國宏觀經濟研究院產業經濟與技術經濟研究所研究員徐建偉表示，中國海工市場份額已連續8年居全球首位，多年穩定在50%以上，展現產業綜合實力；目前中國已建成規模較大、體系較完整的海洋工程裝備產業鏈，設計製造、系統開發、裝備集成等應用技術能力持續提升。

此外，上半年中國海運進出口總額同比增長6.9%，其中出口額增長7.8%，沿海港口外貿貨物吞吐量同比增長4.6%；風力發電機組及零件、船舶出口額增速分別達35.6%和24.9%，高技術高附加值涉海產品國際競爭力持續凸顯。

精華 FAQ

  • 今年上半年，中國海洋工程裝備新接訂單金額同比增長121.9%，占全球市場份額8成以上，並已連續8年穩居世界首位，顯示其國際競爭力極為突出。

  • 上半年中國海洋生產總值達5.5兆元人民幣，同比增長5.1%，高於國內生產總值增速0.4個百分點，占GDP比重7.9%，顯示海洋經濟持續成為重要增長動能。

  • 海洋船舶工業新接訂單、完工量和手持訂單均大幅增長，風力發電機組及零件、船舶出口額分別增長35.6%和24.9%，反映高附加值涉海產品競爭力持續提升。

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