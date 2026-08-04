新聞評論／五中「局會」鋪陳廿一大 政治站到經濟前

AI重點 文章重點整理： 重點一： 7月政治局會議不只談經濟，還提前鋪陳20屆5中全會。

7月政治局會議不只談經濟，還提前鋪陳20屆5中全會。 重點二： 公告稿將從嚴治黨置前，顯示政治議題壓過經濟議題。

公告稿將從嚴治黨置前，顯示政治議題壓過經濟議題。 重點三：高層藉5中為21大預作準備，並為人事與文件先行定調。

7月中共 中央政治局會議因時間承上啟下，必以經濟為主題，因何北京政圈品出政治味道，這味道又對經濟政策調整有何影響。首先，幾乎內外同聲，都在討論「局會」議經濟的成果，還總結出各種定調，但有政圈中人告知，這次會開得與歷次7月「局會」不同，主要是擺進了舉行20屆五中全會的決定。

歷屆五中都是討論5年規畫，去年因中全會未能如期相接，不能不以四中去討論5年規畫，這就令五中的未定主題受關注。另按日程，明年開廿一大，會前要有專門中全會作準備，一般是六中，現在五中和六中可能只隔數月，五中就有了鋪陳廿一大的部份任務，這是更重的關注點。

其二，政圈留意到一個「局會」之變，就是「雙主題」和「排序見主次」。雙主題是說往年7月之會，就一個主題「分析研究經濟形勢和部署下半年經濟工作」；今年多了「決定10月開廿屆五中全會」。而在兩個主題中，明顯把「研究持之以恆推進從嚴治黨」壓到公告稿最前，令經濟工作退居第二句。無心者只將之當作會議通知，有心人知道那「局會」公告稿要千錘百鍊，好多講究，最後由最高層畫圈。

其三，因何最高領導層要把五中召開之題切入7月會議，又因何必須提早定五中任務為「推進全面從嚴治黨」？政圈達人提示，一是點了北戴河。近來中國氣候異常，北京暑熱難當，「局會」和八一建軍活動後，主要領導人就去北戴河了，雖無傳統的北戴河會議，還是有好多事要議，所以五中要先定；二是緊迫感，看來五中要辦大事，需先鋪排，時間相當緊迫，比如某些人事就會多環節處理；三是文件準備，高層認定五中要通過「全面從嚴治黨若干重大問題」的決定，要成歷史性文件，還是廿一大的重要政治鋪墊。

這對中國下半年經濟有何不同影響？智庫人士認為今年經濟問題特別多，如新動能之爭、內卷之爭、地方化債的進退等，加上外部環境還有動態性變化，所以解決亂麻，要磨把快刀，這把快刀，就叫政治掛帥，而政治掛帥的具體動作，叫從嚴治黨。是以提前把五中的大旗竪起，對慢馬加鞭，整個中共黨的機器就要轟鳴起來，特別是「刀刃向內」。決策者相信，經濟問題的處置可迎刃而解。